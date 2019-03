Mamman får panik på planet som precis lämnat den saudiske staden Jeddah. Hon kontaktar kabinpersonal ombord och säger sanningen: Jag har glömt kvar min bebis i avgångsterminalen.

Flygplanet var på väg mot Malaysias huvudstad Kuala Lumpur – en resa som tar runt nio timmar.

LÄS MER: Fylleskandal med flygledare på plan

Glömde bebis på flygplatsen

Enligt The Guardian fick ledningstornet i Jeddah höra om den unika förfrågan från piloten: Vi måste vända om. En kvinna vägrar att flyga vidare eftersom hon har glömt kvar sitt barn. Får vi komma tillbaka? En obekräftad video på Youtube har ljud på samtalet mellan flygtornet och piloten.

I en ljudupptagning från händelsen hörs personalen i flygtornet diskutera om de ska bevilja förfrågan, enligt The Guardian.

– Okej, kom tillbaka. Det här är helt nytt för oss, hörs en av flygledarna säga i ljudupptagningen.

LÄS MER: Passagerare sjuka – flygplan i karantän i New York

Ovanlig orsak för att vända tillbaka

Den vanligaste orsaken till varför ett plan att vända tillbaka till flygplatsen den kom ifrån är om det har uppstått svåra tekniska problem ombord – eller om en passagerare har fått kraftigt sviktande hälsa.

Men för att en mamma har glömt sitt barn var helt nytt.

Någon gång under 2013 ska ett flygplan i USA ha vänt om i Kansas. Anledningen? En stökig passagerare vägrade sluta Whitney Houstons ”I will always love you”, skriver tidningen.