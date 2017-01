SMHI varnar för mycket hård vind i iskylan

Under trettondagen väntas minusgrader i större delen av landet. Foto: Tomas Oneborg/Svd/Tt

Samtidigt håller kylan sitt grepp om Sverige under fredagen.

Nu är vintern här – på riktigt. På torsdagen vaknade Sverige upp till en riktigt kall morgon, och trettondagen är det samma sak: minusgrader i större delen av landet.

Men stigande temperaturer väntas det närmaste dygnet.

– Ett stormcenter ligger över Norska havet och rör sig österut under dagen. Det ger ökad sydlig och sydvästlig vind med stigande temperaturer, säger Beate Tveita.

SMHI varnar för snödrev

SMHI varnar nu för hård vind med tidvis snöfall och risk för högt snödrev i hela fjällen.

En klass 1-varning har utfärdats för "mycket hård vind med nederbörd" i Lapplandsfjällen och för "hård vind med snödrev eller nederbörd" i Jämtlandsfjällen, Härjedalsfjällen och Dalafjällen.

På kalfjället och i utsatta dalgångar väntas en tilltagande sydlig eller sydvästlig vind på 14-18 meter i sekunden.

Samtidigt som Sverige vaknar upp till en kall morgon och minusgraderna håller i sig i hela landet ger högtrycksryggen med mycket kall luft vika för ett djupt lågtryck som passerar norr om landet, enligt SMHI.

– I Norrland har vi nu temperaturer på ner mot -30 grader och det kommer inom det närmaste dygnet stiga till några få minusgrader. I Stockholmsområdet kan temperaturer på ner mot -15 grader stiga mot noll grader och i Götaland kan det bli några plusgrader mitt på dagen i morgon, säger Beate Tveita vid 08-tiden på fredagsmorgonen.

Snö under kvällen och natten

Samtidigt drar sig ett nederbördsområde in över landet. Under kvällen väntas det snöa i Norrland och Svealand, och under natten och tidig morgon når det Götaland.

– Även om temperaturen stiger är det fortfarande så kallt att nederbörden kommer som snö eller kanske snöblandat regn längs Västkusten, säger Beate Tveita på väderinstitutet Storm.

Hon fortsätter:

– I morgon när nederbördsområdet har passerat blir det mycket fint med sol över stora delar av södra Sverige.