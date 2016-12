TÅGTRAFIKEN.

SJ

Vid midnatt såg det inte ut som att SJ skulle behöva ställa in några tåg under tisdagen.

– Vi följer läget noga, och ytterst är det Trafikverket som bestämmer. Men just nu ser det bra ut, säger Lisa Silow vid pressjouren.

Skånetrafiken

Skånetrafiken ställer klockan 22 in tågtrafiken in på flera sträckor fram till tisdag klockan 15.00. Gäller Helsingborg–Hässleholm via Åstorp, Lund–Ystad/Simrishamn, Simrishamn–Helsingborg via Eslöv och Kristianstad-Karlskrona.

Västtrafik

Följande sträckor berörs under tisdagen:

Västtågen Göteborg - Uddevalla/Strömstad.

Västtågen Varberg - Borås/Uddevalla.

Västtågen Göteborg - Lidköping - Mariestad.

BUSSTRAFIKEN

Skånetrafiken

Klockan 20: Skånetrafiken ställer in all trafik med dubbeldäckarbussen SkåneExpressen 1 och 2. Bussen är hög och extra vindkänslig. Ingen sluttid anges.

BROAR

Vägtrafiken berörs av att följande broar stängt eller har reducerad hastighet.

• Älvsborgbron stängdes vid 18-tiden i går kväll.

• Uddevallabron var stängd mellan klockan 20 och 22. Därefter öppnades den, men det är reducerad hastighet som gäller.

• Strax efter klockan 22 stängde Öresundsbron och väntas öppna tidigast 4.30 på tisdagen.