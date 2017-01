Rekordkyla väntas – då slår snökanoner till

Norrland

Norrland får en kall veckan med minusgrader rakt igenom. Tisdagen bjuder även på ett kraftigt snöfall som kan ge upp emot en decimeter snö, lokalt kan det komma mer. Under torsdagen och fredagen väntas temperaturen krypa ända ner mot 30 minusgrader på vissa håll. Under torsdagsdygnet är det även varning för snökanoner längs med norrlandskusten.

Svealand

Det ser ut att bli minusgrader hela veckan även i Svealand och det snöfallsområde som drar in över Jämtland och södra Lappland och sedan ner över västkusten och södra Sverige under tisdagen ser även ut att komma att drabba östra Svealand när det sedan rör sig uppåt igen. Under torsdags- och fredagsdygnet kan det bli tvåsiffriga temperaturer på sina håll innan plusgraderna gör comeback igen

Götaland

Götaland får liksom resten av landet en vecka med mestadels minusgrader. Eventuellt kan någon plusgrad leta sig in i kustområdena. Eftersom en stor del av nederbörden kommer att falla som regn eller blötsnö i Götaland så finns det stor riks för ishalka när temperaturerna sjunker under torsdags- och fredagsdygnet.