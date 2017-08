Det blir ett ostadigt onsdagsväder på många håll i landet när en kallfront från Nordsjön drar in över Sverige.

Sommarens ostadiga väder ser ut att fortsätta. Under kvällen drar en kallfront in över Sverige och kommer under natten och morgondagen påverka stora delar av landet.

– Det är ett regnoväder som ska passera, som kommer rakt in västerifrån från Nordsjön. Det kommer in från Island och Norge och rör sig över Västkusten i kväll och sedan över Halland och Skåne, säger Johan Groth, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Även åska kan förekomma i kallfronten som drar förbi, även om det totalt sett inte handlar om några större regnmängder.

– Så här års med en uppvärmd atmosfär är det lätt att det uppstår en åskknall. De insprängda åskcellerna kan orsaka mer regn lokalt, framför allt i södra Sverige. Där kan det dundra till, säger Johan Groth.

Åska kan förekomma i kallfronten som drar förbi. Foto: EXPRESSEN / NIKLAS HENRIKCZON

"Som en lång wienerkorv"

Under onsdagen forstätter ovädret över landet.

– I morgon mitt på dagen har vi en tyngdpunkt över södra och mellersta Norrland, och ned i en båge mot ostligaste Götaland, östra Svealand och Gotland. Det är som en lång wienerkorv, säger Johan Groth.

Enligt honom kommer kallfronten att röra sig snabbt under onsdagen, och orsaka kraftiga vindar.

– Det blir en del blåst kring det här, en frisk sydostvind. Det är inget roligt väder, men det lugnar ned sig ganska snabbt under morgondagen och börjar då klarna upp längst Västkusten och Skåne, säger Johan Groth.

Kallfronten rör sig snabbt och kan orsaka kraftiga vindar. Foto: JOHAN NILSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Under onsdagskvällen fortsätter ovädret längre norrut, vilket kan sluta i en fin men kall kväll för boende i Götaland.

– Temperaturen i regnet blir kylig, ned mot en 15 grader. Men efter att det har passerat stiger temperaturen längst Västkusten mot en 20 grader. Det är snabba ryck under morgondagen, säger Johan Groth.

Regnet kommer tillbaka till helgen

Torsdagen väntas bli något mer stabil, med växlande molnighet och temperaturer mellan 20 och 23 grader i Götaland och Svealand. Längst Norrlandskusten blir det uppemot 20 grader.

Men till helgen kommer regnet tillbaka.

– Det ser tråkigt ut mot helgen, med nya nederbördsområden. Det är samma ostadiga väder som det har varit under sommaren. Jag tror inte det har varit en enda dag som hela landet har fått soligt, och de här topptemperaturerna saknar vi i år, säger Johan Groth.