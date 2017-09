Incidenten inträffade i Shanghai i Kina och fångades på film av en förbipasserande. På filmen som bland annat China Plus News visar kan man se hur en kvinna som håller ett litet barn i famnen går fram till en polis, som just ska kliva in i sin bil, som just delat ut parkeringsböter till henne. Hon diskuterar livligt med honom och trycker upprepade gånger ett finger i bröstet på honom samtidigt som polisens kollega kliver ur polisbilen.

Plötsligt sätter polisen handen i bröstet på kvinnan och knuffar henne med full kraft. Hon faller handlöst till marken och tappar barnet som hårt slår huvudet i trottoaren. Förbipasserande människor springer fram till det gråtande barnet medan poliserna brottar ner den blödande kvinnan. En av dem pressar ner hennes huvud i marken med knäet.

Videon har setts av miljoner

Polisen som knuffade kvinnan har nu stängts av i väntan på utredning.

”Det var fel av polisen att försöka stoppa det oresonliga knuffandet av kvinnan ifråga genom att använda sig av så råa metoder”, löd polisens pressmeddelande.

Videon blev viral på sociala medier i Kina och har setts av flera miljoner.

Vissa uttrycker bestörtning över polisens attack mot kvinnan och hur den drabbade barnet:

”Hur stort hot mot en polis kan egentligen en kvinna som håller ett barn utgöra? Även om det var en dispyt så fanns det ingen som helst anledning att knuffa barnet i marken”, skrev en person.

Andra tyckte att kvinnan hade skuld i vad som hände:

”Den här bråkstaken trodde att polisen inte skulle ge sig på henne och agerade därefter”, skrev en annan person.