Zervos stämmer Donald Trump för förtal

I höstas, kort innan det amerikanska presidentvalet hölls, trädde flera kvinnor fram och berättade att Donald Trump, som då var republikanernas presidentkandidat, antastat och angripit dem sexuellt.

En av kvinnorna var Summer Zervos, en av deltagarna i Trumps tv-program "The Apprentice". Bland annat berättade hon om när hon bjöds in till Trump i Beverly Hills.

"Tog tag i mitt bröst"

– Jag stod i öppningen. Till vänster såg jag ett sovrum och Donald Trumps kläder på sängen. Jag såg honom inte, men jag hörde hur han ropade "hello". Jag gick in, satte mig och väntade, berättade hon och sa att Trump kom in i rummet efter en stund, med kläderna på:

– Jag ställde mig och han började kyssa mig, jag vände om och satte mig ner. Han bad mig sätta sig bredvid mig, jag gjorde som han sa, han tog tag i min axel och drog mig till sig och började kyssa mig igen. Han tog tag i mitt bröst.

Stämmer Trump för förtal

Och nu, efter Trumps seger i presidentvalet, med bara dagar kvar till hans invigning som ny president i USA, tar fallet ny fart. Nu stämmer Summer Zervos nämligen Trump för förtal, det efter att Trump hävdat att hon ljugit om sexövergreppen.

– Det här är ett sätt att kräva att Donald Trump tar ansvar för sina händelser, säger kvinnans advokat, Gloria Allred, vid en presskonferens.

I stämningsansökan, som Variety tagit del av, står det att Trump "medvetet och med uppsåt" har gått ut och kallat Zervos och de andra kvinnorna för lögnare.

Ansökan lämnades in i New York på tisdagen.