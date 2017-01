Wallström: "Trump har inte synts till i FN"

I mellandagarna, innan han svors in som amerikansk president, gick Donald Trump till hårt angrepp mot FN.

På sin sedvanliga plattform, Twitter, skrev presidenten om att saker och ting skulle förändras i FN när han tillträdde som president:

"Förenta nationerna har så stor potential men just nu är det bara en klubb för människor att, prata och ha kul. Så ledsamt!"

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!