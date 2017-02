EU:s linje i frågan står enligt unionens utrikeschef, Federica Mogherini, fortfarande fast.

– Vi kommer först och främst att ta upp det ökande våldet i öst och vårt fortsatta icke-erkännande av annekterandet av Krim och vårt fortsatta stöd för fullständigt uppfyllande av Minsköverenskommelsen, säger hon enligt TT.

Mötet äger rum drygt en vecka efter att situationen i Ukraina återigen förvärrades förra helgen. Runt 40 personer uppges sedan dess ha dödats, och Ukraina och Ryssland skyller den eskalerande situationen på varandra.

I bakgrunden finns även USA:s nyligen installerade president Donald Trump. Just relationen med Ryssland har varit en återkommande fråga för Trump, och i flera uttalanden har han klargjort att han vill förbättra relationerna länderna emellan, som enligt Vladimir Putin är sämre än på många år.

Men relationerna i fråga kan ta tid att reparera, och trots att Donald Trump har aviserat om lättade sanktioner mot Ryssland står EU fast vid tidigare beslut om sanktioner mot Ryssland och stöd till Ukraina.

– EU kan hjälpa till att stötta Ukraina på alla möjliga sätt. Det återstår mycket när det gäller korruptionsbekämpning, för att få Ukraina att fungera bättre och naturligtvis behöver de ekonomisk tillväxt och sysselsättning, inte minst för alla unga människor, säger Margot Wallström, på plats i Bryssel.

För de två stormakterna, USA och Ryssland, är situationen i Ukraina svårare att samsas kring och så sent som förra veckan fördömde USA:s FN-ambassadör, Nikki Haley, Rysslands aggressiva agerande i landet.

– Vi vill förbättra vår relation till Ryssland. Men den förfärliga situationen i östra Ukraina är en sådan som kräver ett tydligt och starkt fördömande av ryskt agerande, sade hon enligt nyhetsbyrån AFP.

Även Trumps egen vicepresident, Mike Pence, menar enligt CNN att man håller ögonen på Ryssland och att man är “mycket bekymrade” över att vapenvilan i Ukraina bröts förra veckan.

Donald Trump själv har pekat på vikten av att jobba för fred i de östra delarna av Ukraina. Och när han under lördagen intervjuades av Fox News pekade han på att ingen part är utan ansvar – inte heller USA.

– Det finns många mördare. Tror du vårt land är så oskyldigt? Det är mycket dumheter som pågår i världen just nu, mycket dödande, mycket dumheter, sade Trump enligt CNN.

Intervjun, där reportern Bill O’Reilly kallade Vladimir Putin för “mördare”, fick under måndagen Ryssland att reagera – mot Fox News.

I ett uttalande riktade Kremls talesperson Dmitry Peskov stark kritik mot påståendena i intervjun.

– Vi anser att sådana ord från Fox TV är oacceptabla och förolämpande, och ärligt talat skulle vi gärna ta emot en ursäkt från ett så respekterat tv-bolag, säger han enligt Reuters.

Men det är inte bara från ryskt håll som kritiken mot intervjun, och vad som sades, har varit kraftig.

Flera av Trumps republikanska partikamrater vänder sig helt mot presidentens uttalanden, som kan tolkas som ett likställande mellan Ryssland och USA.

Den republikanske majoritetsledaren i representanthuset, Mitch McConnell, sade under helgen att annekteringen av Krim och invasionen av Ukraina utgör en skillnad länderna emellan, och en av presidentkandidaterna i det senaste valet, John Kasich, kommenterade det hela på Twitter.

"USA har varit en ljusets och frihetens fyr. Det finns inga likheter med Vladimir Putins brutala regim."

