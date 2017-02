En talesperson för Vita huset tonar nu ner presidentens uppmärksammade uttalande.

Trump talade i allmänna ordalag om ökande brottslighet och händelser i närtid, inte om en specifik händelse, heter det enligt Reuters.

Vita husets kommentar under söndagen kom som ett svar efter att Sveriges ambassadör i Washington skickat en förfrågan om vad uttalandet handlade om.

Vid 23-tiden twittrande Donald Trump om gårdagens tal.

Precis som Expressen skrev efter talet handlade uttalandet om den dokumentär som Fox News sände på fredagskvällen.

"Mitt uttalande om vad som händer i Sverige grundades på ett inslag som sändes på Fox News och som handlade om migranter och Sverige"

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.