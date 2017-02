Visumbeslut ändras av amerikanska UD

På fredagen kom uppgifter om att USA återkallat tiotusentals visum efter Trumps nya inrese- och visumregler. Men siffrorna gick isär.

Över 100 000, sa en advokat vid justitiedepartementet. Färre än 60 000, sa utrikesdepartementet.

På lördagen kom nya besked: utrikesdepartementet ändrar beslutet. Personer med giltiga visum tillåts resa in i USA, skriver Reuters.

– Vi har tagit tillbaka det provisoriska återkallandet av visum. De individer med visum som inte har fysiskt stoppats kan nu resa igen om visumen är giltiga i övrigt, säger en anställd vid utrikesdepartementet i ett uttalande enligt nyhetsbyrån.

Samtidigt meddelar säkerhetsdepartementet att man kommer att stoppa de åtgärder som vidtagits för att upprätthålla inreseförbudet, skriver CNN. Vanliga standardkontroller kommer att återupptas.

Donald Trumps flykting- och visumstopp har tagit flera vändningar den senaste veckan.

Det började med att den nytillträdde presidenten skrev under en verkställande order förra fredagen. Den innebar totalt flyktingstopp i 120 dagar, och visumstopp för medborgare från Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen.

Detta skapade kaos på flygplatser – både i USA och på andra håll i världen. Det rådde stor förvirring kring vad som egentligen gällde.

Trumps nya regler har orsakat massiva protester senaste veckan. Och på lördagen kom besked om att en domare i Seattle i Washington tillfälligt upphävt presidentens inresestopp nationellt i väntan på en rättslig prövning. Strax därefter började flygbolag släppa ombord resenärer från de sju aktuella länderna.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!