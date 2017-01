Ving flyger hem svenskar från Gambia

Natten mellan tisdagen och onsdagen kom nyheten att Senegal skickat trupper till gränsen mot grannlandet Gambia, som Senegal helt omringar geografiskt. Även Nigeria skickade trupper och stridsflyg.

Anledningen: De ska gå in om president Yahya Jammeh, 51, som tog makten vid en militärkupp 1994, inte avgår, trots att han förlorade presidentvalet i december.

– Vi är redo och väntar på order, sa överste Abdou Ndiaye, talesperson för Senegals försvar under onsdagen.

– Om ingen politisk lösning hittas, går vi in, fortsatte han.

Gambias eget försvar uppgår endast till runt 2 500 soldater.

Vid 19-30 på torsdagskvällen, svensk tid, uppgav en talesperson för Senegals armé att de gått in i Gambia, enligt flera internationella medier, däribland Sky News.

Yahya Jammeh har styrt Gambia sen 1994, då han fick makten genom en militärkupp. Sen dess har han återkommande kritiserats hårt för att bryta mot mänskliga rättigheter. Därutöver har han påstått sig ha hittat botemedel för aids.

Yahya Jammeh förlorade mot affärsmannen och oppositionsledaren Adama Barrow i presidentvalet. Inledningsvis erkända han sig besegrad, för att sen ta tillbaka erkännandet och hävda att falfusk förekommit. Sen har han vägrat att lämna makten, trots uppmaningen inom landet och från grannländerna.

Tidigare i veckan utlyste Jammeh undantagstillstånd i landet, för att förhindra att Barrow skulle sväras in som president.

På torsdagen har Adama Barrow dock svurits in som Gambias nya president. Ceremonin hölls i grannlandet Senegals huvudstad Dakar. Afrikanska unionen erkänner Barrow som president.

Gambia är ett populärt resmål för svenskar, och bolaget Ving har hela 115 svenska resenärer i landet. På grund av det spända läget, som närmat sig en väpnad konflikt, har resebolaget uppmanat de svenska turisterna att hålla sig inomhus, och till följd av undantagstillståndet har gatorna och stränderna blivit i princip folktomma.

