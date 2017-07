Vesuvius brinner – turister och invånare evakueras

Rökpelaren steg två kilometer upp i luften och syntes från Neapel, skriver The Local .

Turister och boende evakueras.

Detta efter en brand under tisdagen på flera olika ställen nära vulkanen Vesuvius.

Räddningstjänsten jobbar med branden, som inte är den enda i sitt slag just nu i Italien.

Totalt arbetar fler än 600 brandmän med cirka 100 olika bränder – bara i Kampanien. Foto: CESARE ABBATE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Bara i Kampanien jobbar 600 brandmän med händelsen – och det handlar om minst 100 separata bränder. Flera helikoptrar har satts in för att vattenbomba dem. Tidningen The Local skriver att turister och lokalbefolkning under tisdagen fick evakueras från delar av berget Vesuvius – för andra gången på en vecka.

Enligt tidningen Corriere della sera kämpar förutom brandmän även polisen och civilförsvarsanställda med att bekämpa bränderna. Tidningen skriver att vidare att ett par personer har uppgett att branden troligen är anlagd.

Bränder orsakade av människor

ABC skriver också om bränderna – och uppger att myndigheter tror att många av dem har sin orsak i "mänsklig aktivitet", även om ingen sagt att man misstänker att de är anlagda.

Röken från branden vid Vesuvius uppges sträcka sig två kilometer bort, vilket har fått en del att tro att vulkanen har ett utbrott, uppger ABC.

Hälsoproblem på grund av röken

Corriere della sera skriver vidare att det bland annat är avfall som brinner och att röken är giftig. En präst som tidningen talat med säger att folk har svårt att sova och har problem med halsen samt irriterade ögon.

Daily Star rapporterar att vägarna upp till vulkanen fortfarande är öppna, men att folk har uppmanats att inte åka dit förrän branden är under kontroll. Tidningen skriver vidare att det varit både mycket varmt och torrt i Italien den sista tiden.

Vulkanen hade sitt senaste utbrott 1994. Den rökpelare som uppstod då är mycket lik den som syns vid vulkanen nu.