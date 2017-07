Värmen dröjer – kall luft från Atlanten kan förstöra nästa vecka

Det är en kylig nordvästlig vind som ger låga temperaturer i landet just nu. Det regnområde som ligger över Norrland ser ut att bli kvar även under onsdagen. Längre söderut kan solen visa sig under onsdagen – men det finns en risk för åska och skurar.

På torsdag väntas en högtrycksrygg ge högre temperaturer i flera delar av landet – undantaget är sydöstra Norrland.

Den som tänker att det är ovanligt kallt i Sverige just nu har rätt. Cecilie Villanger, meteorolog på väderinstitutet Storm, bekräftar att temperaturerna är lägre än vanligt på flera håll i landet – och säger att det kan dröja innan vi får en riktig sommarvärme som håller i sig.

– I södra Sverige kan temperaturerna stiga en aning under de närmsta dagarna, särskilt framåt helgen. Götaland och Svealand ska kunna få över 20 grader, kanske särskilt i öst, mot kusten, säger hon.

Vad visar prognoserna för resten av juli månad?

– Prognosen för de kommande tio dagarna visar att det nog blir varmast nu till helgen. Sen faller nog tyvärr temperaturerna igen i nästa vecka. Då ser det ut att bli lite kyligare igen, säger Cecilie Villanger.

Ännu ett lågtryck kan dra in över Sverige

Man kan inte helt utesluta att vi får en positiv överraskning – att betydligt varmare luft når Sverige – men tyvärr är det inte särskilt sannolikt.

– Det är dessvärre ganska lite som tyder på det. Som det ser ut nu verkar ett nytt lågtryck vara på väg in västerifrån, från Atlanten.

– Men mellan lågtrycksområdena kan vi få kortare perioder med högtrycksryggar som kan ge lite bättre väder, fortsätter meteorolog Villanger.

Ovanligt varmt i södra Europa

Medan det är ovanligt kallt i Sverige och Skandinavien är det ovanligt varmt i södra Europa.

– Spanien har haft en extrem värmebölja nu i en två veckor ungefär. I både Spanien och Frankrike har det varit väldigt varmt, över 40 grader flera dagar. Men den värmen flyttar sig österut, säger Cecilie Villanger.

Rent teoretiskt är det fullt möjligt att varm luft från Europa kommer upp mot Skandinavien.

– Ja, det är fullt möjligt, men det ser inte ut som att det kommer att hända i närtid. För det skulle låg- och högtrycken behöva ligga lite annorlunda i förhållande till varandra. Som det ser ut nu är det kall arktisk luft som kommer ner över Skandinavien, snarare än varm luft från södra Europa, säger Cecilie Villanger.