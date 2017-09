Det har blivit vanligt att hundvalpar som säljs på internet har smugglats till Sverige med bristfälliga papper. Hundarna smugglas in i landet under dåliga förhållanden och kan dessutom föra in farliga smittor i Sverige.

Detta ska du tänka på när du köper hund:

Ta reda på varifrån hunden kommer, oavsett om du köper den i Sverige eller utomlands.

Begär att få träffa valpens mamma i hemlandet.

Begär att få se registreringen av mamman som bevis.

Begär att få köpehanding där säljarens namn adress och telefonnummer finns.

Om du är osäker, be din veterinär kontrollera alla dokument innan du köper en hund.

Källa: Jordbruksverkets hemsida