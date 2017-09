Vem bryr sig om politiken? Annie Lööf har sålt in sig som den store liberalen och får ohemult bra betalt, skriver Expressens Torbjörn Nilsson.

Det är lycklig läsning, bilaga nummer två i verksamhetsberättelsen. Alla egna intäkter har under räkenskapsåret visserligen sjunkit, men värdet av tillgångarna i Randello Invest AB, dotterbolaget som förvaltar pengarna efter partiets framgångsrika försäljning av sina tidningar, uppgår per den 16 december 2016 till 1,8 miljarder kronor. Man får anta att det inte burit bolagets ordförande Anders W Jonsson, tillika vice ordförande i partiet, emot att pytsa in 74 miljoner till partiet då.

Centerpartiets problem är inte pekuniärt, om man säger så.



De före detta vännerna i det före detta stora borgerliga partiet – det som nu saknar ordförande – krängde sitt stenhus i Gamla stan förra året i syfte att på lång sikt stärka kassan. Centerpartisternas flödar redan över. Någon har räknat ut att de för varje röst de fick i valet 2014 betalade 184 spänn. Snittet för alla partier låg på 65.

Nej, den centerpartist som sitter hemma i kökssoffan och läser handlingar till nästa veckas stämma behöver knappast oroa sig för instabila räkenskaper.

Men hur uppblåsta är de andra siffrorna?

Centerpartiet får stöd av runt tolv procent av väljarna i nästan alla opinionsmätningar. I veckan kom nya glädjesiffror. 13,5 procent av stockholmarna skulle välja Annie Lööfs parti om det vore val i dag, enligt Sifo. En ökning på smått makalösa 8,6 procentenheter jämfört med valresultatet för tre år sedan.

Kommer ballongen med Annie Lööfs ansikte på börja pysa ut snart eller har partiet etablerat sig på en ny nivå?

Förutom i miljöfrågan låg partiet och skvalpade på mycket låga nivåer.

Ett sätt att svara på den frågan att titta på andra sorters mätningar. Där framträder en del som borde göra centerpartisterna oroliga. Vad tycker till exempel människor om den centerpartistiska politiken? Svaret enligt en undersökning från Novus för ett par veckor sedan:

Folk gillar den inte alls.

Inte på ett enda av de elva politikområden som Novus tog upp svarade väljarna att den centerpartistiska framgångsmaskinen skulle ha bäst lösningar. Tvärtom. Förutom i miljöfrågan låg partiet och skvalpade på mycket låga nivåer. En sex procent eller så var det som svarade att partiet är bäst på saker som ekonomi och skola och lag och ordning.

C äger ingenting

Statsvetarna brukar tala om detta som sakfrågeägarskap och Novus slutsats var att politiskt äger centerpartisterna absolut ingenting.

Man kan jämföra med Jimmie Åkessons parti, som av de svarande ansågs vara bäst på invandring respektive lag och ordning och näst bäst på sjukvård, äldreomsorg och pensioner. Sverigedemokraternas uppgång i väljarbarometrarna tycks underbyggas av synen på partiets politik.

Men det gör inte centerpartisternas.

Det här opinionsglappet känner förstås Annie Lööfs rådgivare till. Och är oroliga för. Herregud, det här partiet har råd att hålla både ett eller två opinionsinstitut under armarna. Och gör det också, om man får tro de uppgifter av värde som kom ut av förra veckans internborgerliga smutskastningskampanj.

Centerpartiets opinionsglapp utgör förstås ett problem, men frågan är exakt hur stort. För att kunna svara på det måste man först dubbelkolla sakfrågeägarskapet. Det finns ju flera institut.



Inizio har en mer experimenterande metod med webbaserade undersökningar. I deras siffror går det se att Annie Lööfs parti ska ha haft en positiv utveckling i flykting- och migrationsfrågorna, från en nivå runt fem procent till tio. Förändringen ska ha skett i samband med flyktingkrisen 2015. På ytterligare områden: sjukvård, sysselsättning, äldreomsorg syns ett mindre lyft som ska ha kommit senare, från nivåer runt tre procent till åtta under 2017. Ipsos, som använder mer traditionella metoder, ger samma svar: en något större ökning i flykting- och invandring samt en något mindre i sysselsättning, äldreomsorg och sjukvård.

Så då står den analytiskt lagde kvar vid slutsatsen att folk gillar partiet och personen – men inte politiken.

Fast – och det är poängen – i både Inizios och Ipsos undersökningar är förändringarna små och från mycket låga nivåer. Tittar man en stund på de moderata eller socialdemokratiska siffrorna – och har ett perspektiv där Annie Lööf skulle kunna tänkas leda en borgerlig opposition – är centerstaplarna små som flugskitar. De syns knappt i diagrammen.

Så då står den analytiskt lagde kvar vid slutsatsen att folk gillar partiet och personen – men inte politiken.

Och är det så är det bara för Annie Lööfs motståndare att rulla tummarna till dess att luften pyser ur ballongen, för det kommer den att göra. Om inte, möjligen, det är fel på själva metoden. Går det verkligen analysera politik utifrån vem som äger frågorna? I vår tid?

Är metoden irrelevant?

Teorin om sakfrågorna formulerades av två brittiska statsvetare i början av 1980-talet. Klass och andra sociologiska modeller, tänkte de sig, fungerade inte längre för att förklara hur folk röstade. Om man i stället antog att olika partier förknippades med olika sakfrågor gick det däremot förstå valresultat. Det parti som ägde frågan som stod högst på dagordningen vann valet.

”Agendakampen snarare än positionskampen kom att bli centralt i analyserna”, som den svenska statsvetaren Johan Martinsson skriver i en kort exposé över modellens historia i SOM-institutets senaste årsbok ”Larmar och gör sig till”.

Få teorier från statsvetenskapliga institutioner har påverkat partier så mycket som den om sakfrågeägarskap. Om uppgiften tidigare varit att bilda opinion och få väljare att byta uppfattning och parti kom den mer att handla om förmågan att navigera rätt i medielandskapet, att kunna spinna och manipulera så att ens egen fråga stod i centrum av debatten när valdagen närmade sig. Valstrateger har de senaste trettio åren inte pratat om annat än vem som äger vilken fråga.

Så hur kan Annie Lööf lyckas när hon inte äger en enda?

Johan Martinson gör en förbryllande iakttagelse. Om man jämför vem som äger frågorna på våren 2014 med situationen på hösten 2016 har nästan inget hänt. Staplarna är konstanta. Trots att två och halvt år gått med flyktingkris, miljöpartistisk kollaps, en sprucken allians, ett helt nytt samtalsklimat.

Så tänk om metoden blivit irrelevant?

Den analytiskt lagde famlar i dunkel här, för hur mäter man vem som äger en ideologi?



Antag att det politiska systemet nu upplever ett slags ideologisk nyväckelse. Slumrande ståndpunkter om migration, miljö, nationalstater och minoriteters rättigheter, har väckts till liv och fått många människor att skaffa en ny politisk identitet, en bit från höger-vänster-skalan. Åsikter som förstärks av allsköns algoritmer i sociala medier, vilka blivit forum för politiska diskussioner som förr utspelades vid köksbord, om alls.

Antag vidare att vi lever i en tid när människor byter politiska åsikter i högre utsträckning än tidigare eller befäster sina befintliga, men inte förhåller sig lika likgiltiga som tidigare. Är det då en alldeles orimlig tanke att efterfrågan på tydlig ideologisk position skulle ha ökat? Och att man i stället för att undersöka vilket parti som äger vilken sakfråga borde undersöka vilket parti som äger vilken ideologi?

Den analytiskt lagde famlar i dunkel här, för hur mäter man vem som äger en ideologi? Data att bekräfta eller dementera hypotesen saknas. Men om den stämmer går det i alla fall förklara de centerpartistiska framgångarna. Och konstatera att de nog är solida.



Annie Lööf kan då fortsätta skratta hela vägen till banken. Hon äger liberalismen nu. 11 prisbasbelopp får hon av partiet varje år, kan centerpartisten läsa hemma i kökssoffan.

När partiledaren själv ska summera de verksamhetsår som gått sedan man senast höll stämma skriver hon:

”Vi har varit tydliga med våra värderingar när andra har svajat.”

