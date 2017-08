Våldsamma protester i Seattle

Kaos utbröt när hundratals högerextremister drabbade samman med motdemonstranter i Charlottesville, USA, på lördagen. En bil körde in i folkmassan och totalt har tre personer dött och 34 personer skadats efter händelserna.

På lördagen utropades ett lokalt undantagstillstånd i Charlottesville i den amerikanska delstaten Virginia. Det beslutet togs efter att hundratals högerextremister drabbat samman med motdemonstranter.

Under demonstrationerna körde en bilist in i folkmassan och under eftermiddagen kraschlandade dessutom en polishelikopter som bevakade händelserna. Totalt har tre personer dött och minst 34 skadats.

Bilföraren är gripen och har identifierats som 20-årige James Alex Fields Jr.

Nya protester i Seattle

På söndagskvällen, svensk tid, kom uppgifter om nya våldsamma protester – den här gången i Seattle.

Informationen är fortfarande knapphändig, men filmer som privatpersoner laddat upp på sociala medier visar att kaosartade scener utspelar sig på platsen.

Enligt Breaking911 så uppmanar polisen personer som befinner sig i närheten av området att lämna platsen.

Texten uppdateras.