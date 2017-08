Presidenten Donald Trumps respons till händelserna har kritiserats för att vara för långsam och tandlös – och på tisdagen gick han till motattack under en hätsk presskonferens. Foto: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP TT NYHETSBYRÅN

Presidenten Donald Trumps respons till händelserna har kritiserats för att vara för långsam och tandlös – och på tisdagen gick han till motattack under en hätsk presskonferens.

Högerextrema kallar till manifestation vid staty

Sammankomsten "Unite the right" – förena högern – organiseras av flera högerextrema och nazistiska grupper för att protestera mot planerna på att avlägsna en staty föreställande Robert E. Lee, en general som stred för de konfedererade staterna under amerikanska inbördeskriget.

Helgens möte mellan högerextrema grupper var det största på ett årtionde – och det mest våldsamma. Det säger Oren Segal, en ledande företrädare för Anti-Defamation Leauge, en internationell organisation som jobbar för att bekämpa antisemitism, till nyhetsbyrån AP.

Virginias guvernör utlyser undantagstillstånd

Tumult uppstår vid olika tillfällen under helgen då de högerextrema bemöts av motdemonstranter. Virginias guvernör utlyster undantagstillstånd och kallar in federala poliser för att hålla ordningen.

Men då motdemonstranter tågar genom staden på lördagen händer ändå det tragiska: en 20-årig man plöjer med en bil genom folkmassan.

Heather Heyer, 32, blir påkörd och dör under motdemonstration

Polisen misstänker att bilisten som körde in i folkmassan under motdemonstrationen, James A. Fields Jr, gjorde det med avsikt och har anklagat honom för mord.

Människor som känner Fields Jr säger att han har nazistsympatier, och tidigare under helgen har han skymtats bland de tågande högerextrema grupperna.

Heather Heyers död höjer pressen ytterligare på Donald Trump att göra ett starkt uttalande för att förena landet.

Donald Trump beskyller "många sidor" för våldsamheterna

Presidenten pendlar i sina uttalanden efter våldsamheterna mellan att beskylla "många sidor" och att peka ut de högerextrema grupperna. Många betydelsefulla röster i landets politiska etablissemang kritiserar Trump för hans reaktion och vill att han ska ta avstånd från högerextremismen.

På måndagen gör presidenten mycket riktigt detta, då han läser upp ett förskrivet uttalande där han fördömer de som organiserade mötet i Charlottesville. Men bara en dag senare, under en hätsk presskonferens i Trump Tower i New York, går presidenten till attack mot sina kritiker och beskyller igen "båda sidorna".