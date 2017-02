12.11, svensk tid

Allt domineras just nu av Trump, vilka samtal han ringt, vilka tweets han skrivit.

Samtidigt missas att berätta om saker som han faktiskt utfört och som har större påverkan än en tweet – till exempel att han gett order om en operation i krigssituation, vilket är något som inte bara behöver rapporteras om utan även granskas.

Obama planerade en specialoperation i Yemen – att skicka in ett Navy Seal-team för att göra en natträd i ett hus där det enligt underrättelse fanns en viktig medlem av al-Qaida.

Det var ett litet hus på landsbygden som bevakades av många beväpnade män.

Målet var att ta datorer och mobiler för att via dessa få viktig information om al-Qaida i Yemen – ett land där USA och deras allierade Saudiarabien för ett proxykrig.

I just denna operation var även elitsoldater från Förenade Arabemiraten inblandade.

Obama ville göra detta en natt utan månljus men eftersom det inte skulle komma någon mer sådan under hans tid som president, lät han bli att göra operationen.

När Trump tog över beslutade han att genomföra den.

En Navy Seal, William Owens, 36, som var från Illinois och gillade fiske, baseball och fotboll, dödades under operationen.

Tre andra elitsoldater skadades och ett flygplan värt 75 miljoner dollar förstördes.

Det finns också misstankar om att civila dödades under operationen, som urartade i en 50 minuter lång och tung strid.

Även barn ska ha dött, bland annat en 8-årig som var dotter till en al-Qaida-medlen som dödades i en drönarattack 2011.

Dessa grupper vinner alltså på att det blir krig

Trump har sagt att han är nöjd med operationen och att material om al-Qaida inhämtades, men inga detaljer har offentliggjorts. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP TT NYHETSBYRÅN

Trump har sagt att han är nöjd med operationen och att material om al-Qaida inhämtades, men inga detaljer har offentliggjorts.

Nästa steg i Trumps plan är att göra det lättare för militären att ta beslut om insatser utan att alltid gå till högsta ledningen, det skulle innebära att personer längre ner i ordningen kan säga ja och att fler och snabbare attacker kan göras mot till exempel al-Qaida i Yemen.

Det skulle naturligtvis också kunna öka riskerna under operationerna.

Att just denna operation gick fel tror man beror på att al-Qaida hade märkt av drönarbevakningen, och blivit förvarnade.

al-Qaida tog positioner i den typ av byggnader som är klassiska för både Qaida och IS – privathus där det finns civila, en sjukhusklinik, en skola och en moské.

Även kvinnor från al-Qaida deltog i striden.

Understöd kallades in och 14 medlemmar av al-Qaida ska ha dödats.

Stora delar av byn ska ha blivit förstörd, och trots att USA först förnekade civila offer läckte det sedan ut bilder av döda barn.

Kriget i Yemen har ytterst samma aktörer som krigen i Irak och Syrien.

Saudiarabien, allierade med övriga gulfstater och USA, har gått in och krigat mot houthistyrkor, som har rest sig mot sunniregeringen.

Houthi stödjer den tidigare folkvalde presidenten Saleh, som var shia och tvingades avgå.

Saudi är sunni och houthi är shia, stödda av Iran, som också är shia.

Shia är minoritet i Yemen, men deras uppror har till viss delen även stötts av yemeniter som är sunni.

Saudiarabien har inte velat ha upproret mot den nya sunnipresidenten vid sin gräns – ytterst handlar det om kontroll i regionen – och därför har de gått in och flygbombat houthi.

Även USA har bombat houthi.

Precis som i Syrien och Irak har al-Qaida och IS tagit fördel av det kaos som uppstått i Yemen.

När det uppstår maktvakuum, som efter USA:s invasion i Irak 2003, och som under arabiska våren i Syrien, kan terrororganisationer utnyttja det för att ta mark.

Dessa grupper vinner alltså på att det blir krig, för det är i kaos de kan ta över.

För de vanliga människorna i Yemen har kriget resulterat i död, svält och undernäring.

21 miljoner människor har inte tillgång till grundläggande samällsservice som hälsovård.

14 miljoner lider brist på mat.

370 000 barn under fem år riskerar att dö av svält.

Var tionde minut dör ett barn i Yemen

23.46, svensk tid

Det är när jag läser hur amerikanare kommenterar en CNN-journalists inlägg på FB som jag förstår.

Det är inte bara jeansen och vindsvåningarna och de där tegelväggarna med "New York-loft"-känsla som alla skulle ha (jag har haft två) som vi har importerat.

Det är så mycket mer vi har imponerats av när det gäller USA.

Reinfeldt förde sig som om han egentligen ville vara en amerikansk president som höll tal i klass med "I have a dream", men det stannade vid "öppna era hjärtan".

Har någon ens drömmar längre?

Bortom det där renoverade köket som man nu äntligen förstått varken kommer förändra sexlivet eller den där tomma känslan som infinner sig när man vaknar på morgonen.

Allt fler känner stress, unga måste konkurrera för att få jobb och bostad, vägen till Beyoncé-livet känns hopplöst långt, man är för smal eller för tjock eller ser helt enkelt inte ut som en million dollar baby när man är gravid och börja oroa sig för bristningar och åderbråck.

Samtidigt vet man det pågår skottlossningar och öppen narkotikahandel och att unga män skjuts till döds i våra förorter – ett av de senaste offren var en fin vän till mig (vila i fred fighter) – och att maffior tar över taxiverksamheter.

Och försöker man läsa vad som händer utomlands upprepas historien om den onde och den gode – den onde Assad som bombade Aleppo och det goda USA som... bombar Yemen i allians med diktaturen Saudiarabien. Fast det senare rapporterar man knappt om.

De tycker tidningarna har en agenda



När folk själva, vanligt folk alltså, som ofta är mycket kunniga om sitt yrke och dessutom har lokala kunskaper om allt från Teheran, Kentucky till Damaskus, börjar läsa en tidning eller lyssnar på nyheterna, så känner de inte igen sig.

Antingen för att tv-verkligheten är en vinklad rapport eller att för att de som gör tv aldrig varit på de vanliga människornas gator.

Människor kan få veta mer om vad som hänt nere i kvartersbutiken eller vid öldisken.

De tycker tidningarna har en agenda. Att de vill influera – inte informera.

De tycker också att en presskonferens eller politikerdebatt inte ger dem svaret på hur deras ungar ska kunna vara säkra i skolan, eller hur killgänget ska sluta sälja knark bakom livsmedelsbutiken, eller hur du ska bete sig i ett område där många kvinnor använder slöjor.

Det är enkelt att hitta nyheter på nätet i dag och en medveten läsare märker att saker presenteras annorlunda beroende av var de läser.

Vissa reagerar med att sluta läsa.

Andra blir skrivbordskrigare.

Några ger väldigt långa, initierade kommentarer till en CNN-journalists inlägg.

Många av kommentarerna säger mer än det ursprungliga inlägget.

Känslan av frihet sitter inte längre i nya jeansen, vindsvåningen och tegelväggen.

Om några år kanske vi står där med en majoritet som röstar för en statsministerkandidat som vill stänga gränserna och ta tillbaka jobben till Sverige.

Det gör det ännu viktigare för journalister att vara på fältet och att göra undersökande journalistik.

Inte sitta och copy-pastea senaste CHOCK-nyheten om Trumps Twitterkonto och telefonsamtal.

Enbart genom att visa upp verkligheten som den är – verkligheten bland folket och verkligheten bakom politikers spel – kan förtroendet vinnas tillbaka.

Och friheten.

11.30 svensk tid

Människor som lever under IS i västra Mosul eldar upp sina kläder för att kunna ge värme till sina barn.

De är fattiga och det är brist på allt – det finns nästan ingen mat, olja eller bensin.

Jobben har försvunnit och priserna vansinnigt höga – ett kilo lök kostar 13 000 dinarer, ungefär 94 kronor.

750 000 människor är fast i detta, omringade av IS och kan inte komma ut.

Broarna som går över till den här sidan av Mosul är dessutom sprängda.

Detta är en anledning till att folk som lever i terrorn faktiskt går med i IS – det är det enda sättet att få pengar.

Donya, 59, har precis befriats från IS och bor vid östra flodbanken där det fortfarande pågår strider.

Hon är ute och går vid fronten för att besöka en yngre väninna vars pappa nyligen dödats i kriget.

Det här är det jag alltid ser i krig, kvinnor som håller ihop det som finns kvar när allt förstörs runt omkring dem.

De hjälper varandra med barnen och maten, de gömmer undan sina döttrar och söner så att ingen ska ta dem som barnsoldater eller sexslavar, de plockar till och med bort skräp på sina gårdar och de pratar alltid gott om sina män - som Donya som säger att de irakiska männen är som lejon.

Hon berättar att när IS kom så tog de vapnen från folket och därför kunde de inte försvara sig.

Före IS bodde även kristna i Mosul men de fördrevs:

– Vi blev väldigt ledsen när de kristna lämnade.

Nu hoppas Donya att husen ska kunna byggas upp igen och att livet ska kunna bli som förut.

18.15, svensk tid

Välkomna till min vardag.

Så här ser den ut.

Det här är en dokumentär om Mosul, gjord av en irakisk journalist som jag har mött här i fält.

I dokumentären ser jag samma gator som jag har åkt på, samma sprängda pansarfordon som ligger med bakdelen uppåt i en vägkorsning, samma soldater och till och med samma sprängda hus som jag gått igenom och samma skadade pojke som bars runt av sin pappa efter att en bilbomb exploderade.

Det känns konstigt att se det så här genom någon annans ögon.

Ett krig.

Ett hat.

Ett helvete.

Som jag lever i och som har blivit normalt för mig.

I dokumentären ser jag också himlen och hur den färgas i skymningen, solen som ser större ut än någon annanstans där jag varit, sunnicivila som låter shiasoldater sova i deras hus, mat som delas, leenden, tårar, möten som de själva aldrig trodde skulle hända men som de välkomnar.

Jag känner dofterna, smakerna, sanden i näsan, filten mot hakan, golvet med en brunspräcklig madrass på, tiden som alltid bara är här och nu och de tusen stjärnorna.

Det är då jag vet varför jag älskar Irak.

08.26, svensk tid

Det här totala haveriet i Malmö är ett skrämmande bevis för Sveriges icke-existerande arbete mot extremism och radikalisering.

Prestigeprojektet "Våra Liv" skulle söka upp radikaliserade ungdomar med målet att hitta 50 våldsbejakande extremister per år men man hittade bara en – som ville strida mot IS och för kvinnors rättigheter!

Och som dessutom bestämt sig för att kanske inte åka redan innan projektet kom i kontakt med honom.

Ändå har man arbetat med den här killen, som ville strida med de syriska kurderna i Rojava mot IS, och fått honom att inte åka.

Och en chef för Malmö stad säger att de på det stora hela är ... nöjda!

Initiativtagare till projektet är Spititus Mundi, en förening i Malmö som håller på med musik och kulturutbyten och som tidigare rest med en hel skolklass från Malmö ... till Saudiarabien!

Malmös projekt Våra Liv skulle identifiera 50 radikaliserade ungdomar. Foto: Tomas Leprince

Landet som är motorn till terrorgrupper som al-Qaida och IS, landet som tillsammans med Tunisien har flest medborgare som rest för att strida med IS, landet som sprider sin extremistiska wahhabism över hela världen – bygger moskéer och ger stöd och litteratur till koranskolor. Helt plötsligt klarnar allting.

Malmö förhindrade alltså en person som ville strida mot IS – och tog ett trettiotal andra till terrorismens högborg.

Kaffe, kaka, musik och kulturutbyte med terrorister och få in 15 miljoner av svenskarnas skattepengar på tre år.

Vad blir nästa projekt - att ta Malmöungdomar som lever i riskzon för vapenhandel och narkotikabrott på utbytesresa till Juarez eller Tijuana?

Sedan undrar folk varför det fortsätter skjutas och vara våldsamt i Malmö.

