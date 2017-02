USA:s nya besked om Israel och Palestina

Enligt tjänstemannen, som vill vara anonym, kommer USA inte längre att försöka styra villkoren i fredsförhandlingarna. Däremot kommer man att stötta en eventuell överenskommelse mellan de båda parterna, skriver AFP.

Beskedet kommer dagen innan Donald Trump tar emot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Vita huset.

– Målet är fred, oavsett om det är i form av en tvåstatslösning om parterna vill det eller om det blir någonting annat, säger tjänstemannen.

