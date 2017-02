USA:s högsta damm kan brista – evakuering

Användandet av ett sidoavlopp ska ha lett till allvarlig erodering som kan få det att brista. Det väntas ske under söndagskvällen, lokal tid. Ett sista försök att förhindra haveriet uppges vara att försöka täta det hål som uppstått med säckar fulla av sten men det är långt ifrån osäkert om det kommer att fungera. Erosionen uppges dock ha avtagit en aning.

EMERGENCY EVACUATION: Auxiliary spillway at Oroville Dam predicted to fail within the next hour. Oroville residents evacuate northward.