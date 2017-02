Uppmaningen: Straffa Conway för klädkupp

Kellyanne Conway passade på att göra reklam för Ivankas kollektion i en tv-sändning när kedjan Nordstroms beslutat att sluta sälja Ivanka Trumps produkter. Hon saluför bland annat kläder, skor och heminredning i sitt namn.

Donald Trumps rådgivare intervjuades i tv-showen "Fox & Friends" och uppmanade folk att handla Ivankas produkter.

– De finns även att köpa online, upplyste Kellyanne Conway bland annat.

Hon verkade själv tycka att det var ett harmlöst tilltag, men nu kommer efterräkningarna.

Chefen för Office of Government Etihics, Walter Shaub, har skrivit till Vita huset i ärendet, uppger sajten Politico. Shaub företräder en federal myndighet som ska se till att tjänstemän och styrande politiker följer de etiska regler som finns.

Han reagerade starkt mot att en av presidentens närmaste stod i tv-sändning och plussade för presidentdotterns varor.

Att Conway befann sig i Vita husets pressrum under tv-sändningen ger signaler om att hon uttalade sig om Ivankas produkter i en offentlig ställning, hävdar Shaub i sitt kritiska brev.

"Jag rekommenderar att Vita huset undersöker fröken Conways agerande och överväger att vidta disciplinära åtgärder mot henne", skriver Walter Shaub i brevet som skickats till flera tunga tjänstemän i Vita huset.

Enligt Politico uppgav Vita husets presstalesman Sean Spicer att Kellyanne Conway redan i förra veckan fått viss "rådgivning" angående PR-kuppen i tv.

Själv kommenterar Conway på sitt Twitterkonto på tisdagen och tonar ned affären.

"Jag tjänar presidenten, hans budskap är mitt budskap. Hans mål är mina mål. Okunnigt skvaller spelar ingen roll", skriver hon.

I serve at the pleasure of @POTUS. His message is my message. His goals are my goals. Uninformed chatter doesn't matter.