Uppgifter: Trump inför nya sanktioner mot Iran

Kärnenergiavtalet med Iran sågs det som en möjlig start för att gräva ned en flera decennier gammal stridsyxa.

Men under Donald Trumps första tid vid makten ser den möjligheten ut att gå om intet. Han har tidigare dömt ut Iranavtalet som "det värsta avtalet någonsin".

På torsdagskvällen rapporterar CNN att Trump nu väntas införa nya sanktioner mot Iran, enligt källor med insyn.

Det sker efter en stökig vecka, länderna emellan. I fredags skrev Donald Trump under den uppmärksammade presidentordern som stoppade medborgare från bland annat Iran att resa in i USA. I slutet av helgen svarade Iran genom att provskjuta en ny missil - en provokativ handling som ligger i gråzonen för vad som är tillåtet enligt kärnenergiavtalet.

På onsdagen utfärdade USA en "formell varning" till Iran. När Donald Trump på torsdagen fick fråga om han var redo att ingripa militärt mot landet svarade han:

– Ingenting är uteslutet.

På Twitter har Trump skrivit flera tweet riktade till Iran.

Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the U.S. has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion