Uppgifter: Ryssland har lagt sig i svensk inrikespolitik

Ryssland har lagt sig i inrikespolitiken i minst 27 länder i Europa och Nordamerika sen 2004, enligt USA Todays uppgifter. Den ryska inblandningen ska ha börjat i tidigare sovjetstater med goda relationer till väst – sen har det spridit sig.

De senaste tillskotten ska vara Kanada och USA, där det som bekant utreds om Ryssland la sig i det amerikanska presidentvalet 2016.

"Undergräver demokratiska institutioner"

USA Todays uppgifter kommer från projektet Alliance for Securing Democracy, som säger sig jobba för att motverka en rysk attack mot USA:s demokrati. Projektet finansieras av den ideella tankesmedjan German Marshall Fund of the United States.

– Det här är verktygen de använder för att undergräva demokratiska institutioner, säger Laura Rosenberger som leder "alliansen", enligt USA Today.

Sverige med på listan

– För många amerikaner kom frågan om rysk inblandning i det amerikanska valet från ingenstans. Det låter galet för många att det här har varit en del av Rysslands strategi i över ett årtionde, säger Laura Rosenberger vidare.

USA Today listar länderna där Ryssland ska ha blandat sig i inrikespolitiken. Sverige finns med på listan, tillsammans med Vitryssland, Bulgarien, Kanada, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Turkiet, Storbritannien och USA.

Sverige utsätts för ryska attacker varje dag

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén har tidigare sagt att Sverige utsätts för cyberattacker från Ryssland varje dag.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén har tidigare sagt att Sverige utsätts för cyberattacker från Ryssland – varje dag. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Man försöker tränga in i våra tekniska system. Försvarets och näringslivets. Det är desinformation med strategisk kommunikation. Det är tydligt att man vill skapa osäkerhet för oss och för samhället i stort, sa Bydén till HD/Sydsvenskan i februari 2016.

I våras varnade försvarsminister Peter Hultqvist, S, för rysk desinformation.

Facebook sålde annonser till rysk "trollfarm"

Därutöver: På onsdagen kunde Washington Post berätta att Facebook sålde annonser för runt 100 000 dollar till en rysk "trollfarm" mellan juni 2015 och maj i år. Annonserna, runt 3 000 stycken, kopplas till omkring 470 falska Facebookkonton, enligt Facebook själva.

– Vår analys tyder på att dessa konton och sidor var knutna till varandra och sannolikt drevs från Ryssland, säger Alex Stamos, säkerhetsansvarig på Facebook, i ett pressmeddelande.

Kontona på Facebook ska ha använts för att sprida kontroversiella åsikter om rasdiskriminering, vapen, invandrare och homosexuella. Facebook menar att syftet var att sprida propaganda.