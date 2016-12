Unga kvinnor tar klivet in i societetsvärlden

Några av världens mest framgångsrika familjer låter sina döttrar träffas och knyta kontakter den årliga debutantbalen vid lyxiga The Pierre Hotel i New York. På bilden: Cathlyn Jones, Caroline Jones, Brindley Elizabeth Mize, Anastacia Christina Moss, Elizabeth Anne Carl, Isabelle Terry, Kittsie Anne Klaes. Foto: Roy Rochlin / AFP GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Varje år välkomnas de – klädda i vita balklänningar – in i den internationella eliten vid debutantbalen i New York.

För 62:a gången hölls under torsdagskvällen den årliga debutantbalen, den här gången på lyxiga hotell The Pierre Hotel i New York. Balen är ett sätt för några av världens mest framgångsrika familjer att låta sina döttrar träffas och knyta kontakter – och att introduceras för andra kvinnor som också fötts in i världseliten. Inbjudna till festen är också söner och familjer till ambassadörer, världsledare och näringslivstoppar, skriver Daily Mail.

Koppling till Vita huset

Bland årets deltagare fanns bland andra miljardarvtagerskan Wendy Yu från Kina och den förre presidenten Eisenhowers barnbarnbarnsbarn Camila Mendoza Echavarria. Hon är dock inte den första baldeltagaren med koppling till Vita huset, efter att åtta medlemmar av Eisenhowersläkten tidigare varit där. Även två döttrar och ett av President Nixons barnbarn liksom president Bushs barnbarn har närvarat.

Debutantbalen inleds alltid med en cocktail innan sällskapet slår sig ner för en middag i balsalen. Efter det följer en ceremoni, då samtliga debutanter presenteras i sällskap med den gäst de valt att ta med sig.

Bär vita klänningar

“När debutanten går mot mitten av balsalen för att buga spelar orkestern ett stycke som är passande för det land eller stat som representeras”, står det på International Debutante Balls sajt.

Bland debutanterna – som enligt traditionen bär vita balklänningar, som påminner om brudklänningar – är USA det mest representerade landet. En fjärdedel kommer från bland annat Frankrike, England, Italien och Tyskland.

Även i London hålls en årlig debutantbal som går under namnet “Queen Charlotte’s Ball”.