Under marschen skrek deltagarna slagord som "Judar kommer inte att ersätta oss". Foto: JOHN RUDOFF / POLARIS/IBL POLARIS

Hundratals vit makt-aktivister marscherade i staden under fredagen.

På fredagen strax efter klockan 21.30 lokal tid marscherade hundratals vit makt-aktivister genom staden Charlottesville i delstaten Virginia. Marschen ägde rum kvällen innan evenemanget "Unite the Right", som anordnas av grupper som anser att vitas historia i USA håller på att raderas, är planerat.

Skrek nazistiska slagord

Under fredagens marsch, som varade cirka 15–20 minuter skrek deltagarna slagord som "Judar kommer inte att ersätta oss" och "Vita liv betyder något", skriver Washington Post.

Marschen avslutades efter att en motdemonstrant sprejat någon form av kemiskt medel som irriterade ögonen på demonstranterna, och ett bråk utbrutit. Polis på plats agerade, men det finns inga uppgifter om att någon ska ha gripits.

Ett lokalt undantagstillstånd utropades på lördagen, meddelade Virginias guvernör Terry McAuliffe.

USA:s president Donald Trump kommenterade händelseutvecklingen på Twitter med orden:

"Vi måste alla enas och fördöma allt som hat står för. Det finns ingen plats för den här typen av våld i Amerika. Låt oss enas som en!"

Vit makt-protester på grund av staty

Staden Charlottesville har tidigare haft problem med våldsamma protester från vit makt-rörelser som Ku Klux Klan efter att man beslutat att ta bort en staty föreställande en sydstatsgeneral från det amerikanska inbördeskriget, Robert E. Lee.

Det är även i parken som statyn står i som "Unite the Right" kommer att äga rum under lördagen.

Charlottesville har tidigare haft problem med våldsamma protester från vit makt-rörelser som Ku Klux Klan. Foto: STEVE HELBER / AP TT NYHETSBYRÅN

Virginias guvernör Terry McAuliffe har uppmanat invånare i delstaten att hålla sig borta från parken medan "Unite the Right" äger rum.

– Flera individer som kommer till Charlottesville gör det för att uttrycka synpunkter som många personer, inklusive jag själv, finner motbjudande, säger Terry McAuliffe i ett uttalande.