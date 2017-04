FN-högkvarteret i New York. Foto: Peter Foley / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

FN-högkvarteret i New York. Foto: Peter Foley / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Samtidigt kan Expressen berätta att Sverige vid samma tillfälle valde att rösta in Irak, Algeriet, Sydkorea, Ecuador och Haiti.

Källa: UN Women samt Utrikedepartementet och Svenska FN-representationen i New York.

Regeringens vägran att berätta om Sverige röstade in Saudiarabien i FN:s jämställdhetskommission den 19 april eller inte, har mött stark kritik från oppositionen.

Så pass stark att utrikesminister Margot Wallström ansåg sig tvingad att förklara sig i ett Facebook-inlägg på tisdagseftermiddagen.

"I många fall är det regionerna själva som utser sina representanter, vilket sedan konfirmeras i FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) genom acklamation. Saudiarabien hade utsetts till representant i sin regionala grupp. I det här fallet begärde ett land med kort varsel omröstning. Beslutet om hur Sverige skulle agera i omröstningen till kvinnokommissionen i förra veckan var inte något som avgjordes på politisk nivå, utan den rutin som gäller för liknande omröstningar följdes."

Saudiarabien fick minst röster

Jämställdhetskommissionens 45 ledamöter sitter i fyra år och nomineras av olika geografiska regioner. Asien och Stillahavsområdet hade nominerat fem länder till fem platser: Irak, Sydkorea, Japan, Turkmenistan och Saudiarabien.

Av samtliga 13 länder som valdes in i kommissionen fick Saudiarabien minst röster - 47 av 54 potentiella.

Eftersom fem länder kammade hem 54 röster, enligt siffror från utrikesdepartementet, innebär det också att Sverige röstade igenom Irak, Algeriet, Sydkorea, Ecuador och Haiti.

Saudiarabien var det land som mötte störst motstånd i omröstningen till FN:s jämställdhetskommission. Foto: Shen Hong / ALL OVER PRESS ZUMA PRESS

Enligt UD hade ett land, USA, begärt att omröstningen skulle vara hemlig.

– I ECOSOC sker dessa val antingen i konsensus med acklamation, genom öppen omröstning eller genom sluten omröstning. Ett land begärde vid mötet sluten omröstning i valet till tre av de kommissioner till vilka medlemmar skulle utses. En av de kommissionerna var CSW (Commission on the status of women/jämställdhetskommissionen reds. anm). Det är vedertagen praxis att inte offentliggöra röstbilden vid sluten omröstning, säger Lisa Qvarfordt, vid UD:s presstjänst.

Har Sverige i något fall tidigare berättat hur man röstat?

– Sverige har avlagt röst i en sluten omröstning. Vi offentliggör aldrig hur vi röstar i slutna omröstningar. Medlemsstaterna i FN förväntas respektera slutna omröstningar, och för vår del omfattas det här av utrikessekretess, säger hon.

Utrikesminister Wallström har lovat att informera utrikesnämndens ledamöter om omröstningen vid nästa mötestillfälle.

Amnesty: "Extrem diskriminering"

Människorättsorganisationen Amnesty är starkt kritisk mot att Saudiarabien släppts in även om hon säger att det också finns andra länder med problematisk syn på kvinnors rättigheter som sitter i kommissionen.

– Men Saudiarabien utmärker sig genom en extrem diskriminering och omfattande kränkningar av kvinnors rättigheter på så många olika områden, säger Maja Åberg, sakkunnig om Saudiarabien.

Hon räknar upp en rad exempel: att kvinnor inte ses som myndiga i lagens mening, att de riskerar att straffas hårt för till exempel otrohet och att kvinnor ska ha manliga följeslagare ute.

I regeringens nya landrapporter som publiceras i dag onsdag den 26 april, står följande om kvinnors situation i Saudiarabien:

"Omfattande diskriminering och juridiska restriktioner inskränker kvinnors rörelsefrihet, ställning inom familjerätten och i det politiska livet. Kvinnor står under manligt förmyndarskap, vilket begränsar deras möjligheter att röra sig fritt och självständigt forma sina liv."