Den misstänkte mannen i 20-årsåldern ska nyligen ha konverterat till Islam och radikaliserats, rapporterar RTL. Han ska då ha dragit på sig uppmärksamhet från antiterroråklagaren i Paris.

Under polisinsatsen vägrade mannen ge sig och öppnade i stället eld mot poliserna, som besvarade elden och skadade mannen allvarligt. De båda poliserna ska ha skadats lindrigt i armen och handen i skottlossningen.

#BREAKING Two police wounded by 'Islamist' on French island Reunion: official