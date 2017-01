Tsunamivarning efter skalv på 8,0

Skalvet inträffade fem mil väster om staden Arawa på ön Bougainville i västra Stilla havet med omkring 40 000 invånare.

Enligt Stilla havets tsunami-varningscenter finns det under de tre närmaste timmarna risk för vidspridda och farliga tsunamivågor.

Papa Nya Guinea, Salomonöarna, Mikronesien, mindre önationer i västra stilla havet och Indonesien ligger i riskzonen, rapporterar Reuters.

#BREAKING a major 8.0-magnitude earthquake struck Papua New Guinea and a tsunami warning was issued for nearby countries