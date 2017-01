Trumps utbrott efter bojkotten: "Bara prat"

Den demokratiske kongressmannen John Lewis var en av legendariske medborgarrättskämpen Martin Luther Kings närmaste medarbetare och har slagits för svartas rättigheter i hela sitt liv.

Under presidentvalet stöttade han aktivt Hillary Clintons kampanj och i en intervju med tv-kanalen NBC säger han att han inte anser att Donald Trump vann valet på lagligt sätt.

– Jag ser inte den blivande president som en riktig president. Jag tror att ryssarna hjälpte den mannen att bli vald. Och de hjälpte även till med att förstöra Hillary Clintons kampanj, säger John Lewis till NBC.

Lewis: Inte bekväm med något du vet är fel

Han deklarerar samtidigt att han för första gången under sina 30 år i politiken inte kommer närvara den nya presidenten svärs in.

– Du kan inte känna dig bekväm med något som du vet är fel, säger han.

Uttalandet kom i fredags kväll då NBC visade en trailer för intervjun som väntas visas i sin helhet på söndag kväll.

Några timmar senare gick Donald Trump till attack på Twitter.

"Kongressmannen John Lewis borde tillbringa mer tid med att fixa och hjälpa sitt distrikt, som är i fruktansvärt skick och faller sönder (utan att nämna att det är infekterat med brott) i stället för att klaga på valresultatet. Det är bara prat, prat, prat – inget agerande och inga resultat. Sorgligt!" skriver Donald Trump på Twitter.

Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2017

mention crime infested) rather than falsely complaining about the election results. All talk, talk, talk - no action or results. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2017

Den blivande presidentens utbrott kommer bara två dagar innan USA firar medborgarrättsrörelsen och Martin Luther King på Martin Luther King Day på måndag 16 januari.

Får stort stöd

En rad välkända namn har nu gått ut och stöttat John Lewis på Twitter, samt påmint Trump om att den demokratiske kongressmannen är en av få som lyckats genomföra stora förändringar just genom sitt "prat".

"Inför #MLKday2017 så låt oss komma ihåg alla som har försökt tysta John Lewis under alla år. Alla har misslyckats." skriver den tidigare demokratiska talmannen Nancy Pelosi.

"John Lewis och hans "prat" har förändrat världen." skriver republikanske politikern Ben Sasse.

John Lewis and his "talk" have changed the world.https://t.co/qeUloAkeTx https://t.co/aH2vDLjKk9 — Ben Sasse (@BenSasse) January 14, 2017

"John Lewis är en ikon inom medborgarrättsrörelsen som för en orädd kamp för rättvisa och jämlikhet. Han förtjänar bättre än så här." skriver demokratiska politikern Kamala Harris.