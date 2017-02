USA:s president Donald Trump hade överläggningar med sin kanadensiske kollega premiärminister Justin Trudeau som besökte Vita huset under måndagen.

Efter mötet hölls en presskonferens, som sändes i bland annat Expressen TV, där Trump bedyrade sin vänskap med det kanadensiska folket.

Nytt kvinnoprojekt

Tidigare under måndagseftermiddagen skrev Trump och Trudeau ett gemensamt uttalande om ländernas fortsatta samarbete i frågor som rör bland annat energi och ekonomi.

Vid presskonferensen berättade Trump om ett nytt gemensamt projekt ihop med Kanada som ska hjälpa kvinnor i näringslivet. Syftet är att få fram fler kvinnor på viktiga poster.

– Vi fokuserar på kvinnors viktiga roll i vår ekonomi, sade Donald Trump.

Kvinnoinitiativet illustreras av en bild som Vita huset skickat ut där Trump vid sitt skrivbord är omgiven av idel kvinnor - samt Justin Trudeau.

Wonderful meeting with Canadian PM @JustinTrudeau and a group of leading CEO's & business women from Canadaand the United States pic.twitter.com/Rxr31QpxMK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 februari 2017

"Fantastiskt möte med Kanadas premiärminister @JustinTrudeau och en grupp ledande vd:ar och affärskvinnor från Kanada och USA", löd texten i Donald Trumps tweet med bilden.

LÄS MER: Hela världen skrattar åt Isabella Lövins Trumphån

Den kan ses som ett svar på kritiken efter fotot där Trump undertecknade ett dokument som minskar kvinnors rätt till abort - enbart omgiven av män.

Fotot kommenterades flitigt i press och sociala medier och som en pik till Trump lade lsabella Lövin, MP, upp en bild på Twitter där hon sätter sitt namn på en ny klimatlag - omgiven av kvinnor.

– Vi är en feministisk regering, det syns i den här bilden. Sedan är det upp till var och en att tolka den, skrev ministern i ett sms till Expressen.

Även Isabella Lövins bild fick stor spridning och hyllades bland annat av popstjärnan Miley Cyrus.

"Se och lär Amerika", skrev Cyrus på Instagram.

Donald Trump: "Mindre allvarligt än det som händer vid den södra gränsen"

Enligt premiärminister Justin Trudeau har han och president Trump även diskuterat hur man ska fortsätta jobba nära varandra inom handel och säkerhet. Stämningen verkade hjärtlig trots Trumps tidigare hot om att riva upp handelsavtalet Nafta.

Nu tonar presidenten ner den del av avtalet som rör relationerna med Kanada.

– Det är mindre allvarligt än det som händer vid den södra gränsen. Det är ett mycket orättvist avtal med Mexiko, men vi ska ändra det. Vår relation med Kanada är utmärkt, men den ska bli ännu bättre, fastslog Donald Trump.

Presidenten och premiärministern fick även frågor om hur flyktingmottagningen kan tänkas påverka ländernas relation. Kanada har öppnat gränserna för tusentals krigsflyktingar från Syrien, medan Donald Trump beskrivit dem som möjliga trojaner för IS och slåss mot domstolarna i USA för att införa ett stopp tills vidare.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau besökte Donald Trump i Vita huset på måndagen. Foto: Rex/Shutterstock / REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

"Vill inte läxa upp USA"

Kan han lita på att de inte kommer in i USA via den norra gränsen, undrade en reporter.

– Vi fortsätter vara öppna mot flyktingar utan att kompromissa med säkerheten. Men de sista vi vill göra är att läxa upp USA hur de sköta sitt. Vi vill bara vara ett positivt exempel i världen, förklarade Justin Trudeau.

Donald Trump svarade, utan att gå in på Kanadas flyktingpolitik, att han kommer att fortsätta att stoppa kriminella, "the bad ones", från att ta sig in i USA.