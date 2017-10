Trumps rival öppnar för att gå till val som oberoende

John Kasich var den siste som hoppade av den republikanska valkampen under förra årets primärval vilket lämnade Donald Trump ensam kvar. Han vann bara i Ohio, den delstat han kommer ifrån. Han kritiserade ofta Trump under primärvalet och har fortsatt att göra det under presidentens mandatperiod, senast så sent som i går då han sågade Trump för hans hårda ord på Twitter mot Carmen Yulín Cruz, orkandrabbade Puerto Ricos borgmästare i huvudstaden San Juan.

”Dåligt ledarskap hos borgmästaren i San Juan", skrev den amerikanske presidenten.

– Det är inte passande, när människor befinner sig mitt i en katastrof så kritiserar du dem inte, sade Kasich till Jake Tapper på CNN-programmet ”State of the Union”.

”Jag vill att det här partiet ska styras upp”

Kasich säger också att han överväger att lämna det republikanska partiet om saker inte förändras.

– Om partiet inte kan fixas så kommer jag inte att kunna ge mitt stöd till partiet, Jake. Punkt. Så enkelt är det, sade Kasich till Jake Tapper.

På frågan vad det betyder för hans framtid inom partiet svarade Kasich att han fortfarande har ett djupt engagemang för republikanska partiet och att hans avsikt är att vinna tillbaka det från högernationalistiska falanger.

– Jag vill att det här partiet ska styras upp, sade Kasich.

John Kasich var den siste att hoppa av primärvalet när Donald Trump blev republikanernas presidentkandidat. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

”Vi måste fixa det här”

Upprepade gånger sade guvernören att han är missnöjd med såväl republikanerna och demokraterna och hänvisade till styrkan med att vara en oberoende kandidat.

– Vi måste fixa det här. Om det republikanska partiet ska vara emot invandring, om det inte ska bry sig om skulderna, om det ska vara emot handel... det här kan inte vara vårt parti. Människor börjar säga att de inte gillar något parti och det har stor betydelse, säger Kasich.

Han har tidigare lämnat dörren öppen för en ny presidentvalskampanj i en intervju med CBS News.

– Jag vet inte vad som kommer att hända i min framtid eller vad jag kommer att känna för ansvar eller skyldigheter. Säg aldrig nej till någonting i ditt liv, sade Kasich.