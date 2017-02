Inför valet i november förra året talade Donald Trump på åtskilliga valmöten, ibland handlade det om flera sådana per dag. Mötena präglades av energifyllda tal och rusiga, hängivna supportrar.

Efter valet har president Trump dock ersatt de eldiga valmötena med mer statsmannamässiga tal i samband med besök hos olika företag och organisationer.

Men i kväll är det dags igen.

Då talar Trump i staden Melbourne, Florida. Enligt amerikanska medier ska mötet äga rum i en flygplatshangar.

Det är ovanligt att en sittande president håller den typen av "rallys" när ett val inte står för dörren.

Men en av Trumps medarbetare berättar för The Hill att presidenten får sin energi från de högljudda, engagerade folkmassorna.

– Det visar landet, och presskåren, vad folk egentligen tycker och det gör att han kan lämna Washington, vilket alltid är en bra idé, säger medarbetaren.

I stället för att tillbringa tiden i huvudstaden meddelade Trump på Twitter att han under helgen kommer att hålla flera möten i "The Southern White House", vilket är hans smeknamn på sitt eget gods i Mar-a-Lago, Florida.

Will be having many meetings this weekend at The Southern White House. Big 5:00 P.M. speech in Melbourne, Florida. A lot to talk about!