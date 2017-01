Nyheten kommer bara dagen efter att Trump skrev under beslutet om att påbörja byggandet av muren mot Mexiko. Foto: David J. Phillip / AP TT NYHETSBYRÅN

Det var i onsdags som Donald Trump skrev under ett antal beslut. Bland annat gällde det ett flyktingstopp till USA men det handlade även om den mur som Trump pratade varmt om under valkampanjen.

Det står nu klart att arbetet med muren kommer att påbörjas, vilket har rört upp känslor på andra sidan gränsen.

Mexikos president, Enrique Peña Nieto, meddelade på Twitter att Mexiko inte kommer att betala för bygget av muren, vilket Trump vid upprepade tillfällen utlovat.

Samtidigt meddelade han att mötet mellan de båda, som skulle ha ägt rum näst tisdag, ställs in.

– Mexiko tror inte på murar. Jag säger det igen: Mexiko kommer inte att betala för någon mur, sade han enligt CNN.

Frontar mexikansk tidning

Men Donald Trump verkar ha ett motdrag för att göra sig omtyckt även i Mexiko: frun Melania Trump.

Mexikanska Vanity Fair meddelade nämligen under torsdagen att "the First Lady" kommer att fronta tidningens nummer i februari.

Frågan är om draget är tillräckligt för att mjuka upp mexikanerna eller om åsynen av en Trump på framsidan av en stor tidning snarare väcker mer missnöje.

No, esta no es una historia de adulación. Les invitamos a leer el adelanto de este reportaje sobre Melania Trump. https://t.co/xduTFkMyBl — Vanity Fair México (@VanityFairMX) 26 januari 2017

Aktivitet i Vita huset

Men Melania Trump är inte den enda i familjen som har varit i allmänhetens blickfång utöver presidenten själv.

På Instagram delade dottern Ivanka Trump med sig av hur hennes son för första gången kröp inne i Vita huset.

Den nio månader gamla sonen kom inte långt i sina försök att ta sig fram, men mamma Ivanka var likväl stolt:

"Vi har varit med om så många milstolpar under den gångna veckan – däribland en för Theodore som kröp för första gången i Vita huset" skriver Ivanka Trump på Instagram.