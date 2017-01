USA:s näste president, som svärs in på posten om två veckor, har gjort sig känd för att kritisera motståndare via Twitter.

Den senaste veckan har det främst gällt cheferna för landets underrättelsetjänster.

Men under fredagsmorgonen gav han sig på Arnold Schwarzenegger, som tog över rollen som programledare för tv-programmet “The Apprentice”.

Utklassad enligt Trump

Den senaste säsongen av kändisversionen av programmet har inte gått lika bra som när Trump ledde programmet, vilket fick Trump att skriva på Twitter:

“Wow, tittarsiffrorna har kommit och Arnold Schwarzenegger blev besegrad (eller utklassad) om man jämför med tittarsiffermaskinen, DJT. Så mycket för att vara en filmstjärna – och det var säsong 1, jämfört med säsong 14. Nu kan ni jämföra honom med min säsong 1. Men vem bryr sig, han stöttade Kasich och Hillary” skrev den tillträdande presidenten.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Det är känt sedan tidigare att Arnold Schwarzenegger och Donald Trump inte är de bästa vänner. Schwarzenegger, som är republikan, sa inför valet att han för första gången skulle rösta på ett annat partis presidentkandidat än det egna.

– Även om jag är stolt över att kalla mig republikan finns det ett epitet som står över allt annat – amerikan. Så jag vill ta tillfället i akt i dag att påminna mina republikanska vänner att det inte bara är acceptabelt att välja landet över partiet, det är en plikt, sa Schwarzenegger då.

Önskade lycka till

Arnold Schwarzenegger kommenterade Trumps utspel på Twitter senare genom att svara med en lyckönskning.

"Jag önskar dig all lycka och hoppas att du tänker arbeta för HELA det amerikanska folket, lika aggressivt som du arbetade för dina tittarsiffror", skrev Schwarzenegger.