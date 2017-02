Det omstridda inresestoppet - där Donald Trump vill porta medborgare från de sju länderna Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen från att komma in i USA - mötte ytterligare hinder på vägen när den amerikanska appellationsdomstolen också valde att stoppa förbudet natten till i fredags.

Men det hindrar inte presidenten från att fortsätta sin kamp mot domstolarna.

På lördagsmorgonen lokal tid gick han på nytt till attack mot rättsväsendet som blockerar hans presidentorder.

"Vårt rättssystem är trasigt" '77 % av flyktingar som släppts in i USA sedan resestoppet har sitt ursprung i de sju misstänkta länderna' (WT) SÅ FARLIGT"" skriver Donald Trump på Twitter.

Our legal system is broken! "77% of refugees allowed into U.S. since travel reprieve hail from seven suspect countries." (WT) SO DANGEROUS!