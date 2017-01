Under onsdagskvällen svensk tid höll Donald Trump sin första presskonferens sedan han valdes till USA:s nya president för drygt två månader sedan.

Ett av hans viktigaste vallöften var att bygga en mur mot Mexiko och han har vid upprepade tillfällen bedyrat att det är Mexiko som ska betala för muren.

Efter valsegern har Trump inte låtit fullt lika hård gällande finansieringen. På presskonferensen sa han att muren kommer att byggas och att finansieringen till att börja med kommer att hamna hos de amerikanska skattebetalarna - sedan är tanken att Mexiko ska betala tillbaka.

Men om det råder det delade meningar - Mexiko vägrar alla förslag om att landet ska betala för muren på gränsen.

En av de mest högljudda kritikerna är Mexikos före detta president Vicente Fox Quesada.

"Varken i dag eller i morgon eller någonsin kommer Mexiko att betala för den korkade muren", twittrar han som svar till Trump.

Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!!