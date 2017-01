Hundratusentals marscherade i går världen över för att visa sitt missnöje med Donald Trump.

Den nytillträdde presidenten har hittills inte kommenterat protesterna - förrän nu. På Twitter skriver han:

"Tittade på protesterna i går, men hade vi inte just ett val? Varför röstade inte de här människorna? Kändisarna skadar saken svårt"

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.