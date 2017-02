Den senaste veckan har USA:s nye presidents förhållande till Irans ledare försämrats markant. Enligt uppgifter till CNN kan USA, med Trump i spetsen, införa nya sanktioner mot landet.

I veckan utfärdade Trump en "formell varning" till Iran, och menade att "ingenting är uteslutet" gällande en militär invasion av landet. Vidare har Trump sagt att kärnvapenavtalet mellan USA och Iran är "det värsta avtalet någonsin".

Och nu fortsätter han. Via Twitter skriver Trump att:

"Iran leker med elden – de förstår inte hur 'snäll' president Obama var mot dem".

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!