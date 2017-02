Hustrun Melania bor kvar i New York, Hon har inte synts till i huvudstaden sedan presidentinstallationen. Foto: Susan Walsh / AP TT NYHETSBYRÅN

Ivanka Trump har tagit rollen som First Lady sedan flytten till Washington DC. Foto: Win Mcnamee / AP TT NYHETSBYRÅN

Donald Trump för ett ensligt liv i Vita huset när hustrun Melania tills vidare stannar hemma i New York.

Han är 70 år och särbo – och vandrar under natten omkring i sin nya jättebostad medan han ilsket twittrar om allt som faller honom in.

Det har bara gått drygt tre veckor sedan Donald Trump flyttade in i Vita huset, men det känns redan som tredje året av en normal presidentperiod, enligt politiska bedömare i Washington. Presidenten undertecknar nya exekutiva order, presidentdekret, i rasande tempo samtidigt som han hamnar i allt fler och intensivare kontroverser med politiska motståndare, medier och stora delar av den amerikanska opinionen.

Men det hektiska livet upphör vid halvsjutiden varje kväll. Då drar sig Donald Trump tillbaka till Vita husets bostadsdel. Till tv-tittandet och twittrandet. Till Doritos-snacksen – och ensamheten.

”För några presidenter är den korta promenaden mellan Ovala rummet och Vita husets bostadsdel en livlina till familjen och till ett sken av normalt liv. För Trump har livet i tjänstebostaden hittills varit en till största delen enslig tillvaro”, skriver nyhetsbyrån AP.

Tunga amerikanska medier som AP och New York Times ger nästan identiska bilder av hur världens mäktigaste man på kvällen och natten blir en isolerad 70-åring, som nästan maniskt tittar på tv-nyheter i alla kanaler, avfyrar bitska tweets och ringer och väcker sina rådgivare. När han inte vandrar runt i det väldiga huset och utforskar de 132 rummen.

New York Times skriver att han sitter i morgonrock och tittar på tv, men Trump-administrationen förnekar bestämt att han ens äger en morgonrock.

Presidenten bekräftar dock för tv-kanalen Fox News att han sover mindre än fem timmar även om han säger att han på egen hand fortsätter arbetet till långt in på natten.

– Jag arbetar sena, sena timmar, till midnatt eller klockan ett på natten, säger han och tillägger att han vaknar klockan fem på morgonen.

Trump ringde klockan tre på natten till sin nationelle säkerhetsrådgivare Mike Flynn och frågade vad som var bäst för USA:s ekonomi: en stark eller svag dollar, uppger Huffington Post. Den yrvakne gamle generalen hade säkert också mitt i natten kunnat ge goda råd om det hade gällt att brådskande röka ut ett talibanskt motståndsnäste eller slå ut en IS-postering. Nu föreslog han att presidenten i stället skulle kontakta en ekonomisk expert.

Hustrun Melania, 46, och yngste sonen Barron, 10, är kvar i New York. Åtminstone vårterminen ut. Tidigare meddelades att de skulle flytta till Washington efter skolårets slut, men nu uppger kändistidningen Us Weekly att det kanske aldrig blir någon flytt. Familjen ska ”utvärdera” det nuvarande arrangemanget och ”till slut gör de vad som är bäst för Barron”, säger en källa till tidningen.

Så Trumps särboliv kan fortsätta länge till, kanske hela mandatperioden. Men det tycks inte bekymra honom. Några dagar efter Trumps tillträde frågade tv-bolaget ABC om han inte skulle känna sig ensam när frun och sonen inte var där.

– Nej, för det betyder att jag arbetar längre. Och det är OK. Jag menar att jag arbetar sena timmar, landet har en massa problem, svarade presidenten.

Trump sade tidigare att Melania skulle komma upp till Washington ”på torsdagar”, över veckosluten. Men hon har inte siktats i huvudstaden sedan presidentinstallationen. Däremot tillbringade de förra veckoslutet tillsammans på Trumps palatsliknande klubb Mar-a-Lago i Florida – där presidenten spelade golf, tittade på Superbowl och ringde en massa samtal till utländska statsmän. De skulle resa dit också det här veckoslutet, nu tillsammans med Japans premiärminister Shinzo Abe som är på besök.

Även om Melania Trump håller låg profil – och tycks låta styvdottern Ivanka ta över rollen som First Lady – har hon hamnat i rejält blåsväder. Hon anklagas för att ha planerat att utnyttja makens presidenttitel till att göra stora ekonomiska vinster. Planerna framkom när hon lämnade in en stämningsansökan för förtal mot den brittiska tidningen Daily Mail och dess sajt Mailonline i New York i måndags. Hon kräver ett skadestånd på motsvarande 1,3 miljarder kronor för att Mail förra året skrev att hon arbetat som ”eskort”. Tidningen har senare dementerat och beklagat uppgifterna.

I stämningsansökan står det att hon har missat ”en chans som kommer en gång i livet … att bygga upp affärsrelationer värda många miljoner dollar”. Hon skulle ha tjänat jättesummor på att sälja smycken och andra modeartiklar under Trumps tid som president när hon är ”en av världens mest fotograferade kvinnor”, heter det.

Avslöjandet av dessa planer att slå mynt av makens ämbete ledde till stor skandal, så både Melania Trumps advokat och talesperson förklarade snabbt att det var ”en feltolkning”. Men skadan är redan gjord. Det här stärker tidigare anklagelser om att hela familjen Trump försöker utnyttja presidenttiden till att stärka sina varumärken. Såväl Trumpkoncernen med dess hotell-, fastighets- och andra intressen som Melanias och Ivankas modefirmor.

Ett annat exempel är den skarpa reaktionen från presidenten och hans talespersoner när varuhuskedjan Nordstrom slutade att sluta föra Ivanka Trumps produkter eftersom de sålde för dåligt. Presidenten misstänkte att det snarare var en bojkottkampanj som låg bakom.

”Min dotter Ivanka har blivit så orättvist behandlad av Nordstrom. Hon är en jättebra person – som alltid pushar mig att göra det rätta! Fruktansvärt!”, twittrade den upprörda pappan.

Kritiker drar paralleller till dokusåpor. Liknelser med reality-tv återkommer ofta i beskrivningarna av Trumps första tid i Vita huset. Det ligger nära till hands efter som Donald Trump i många år hade sin egen populära tv-serie, ”The Apprentice”.

– Familjen Trump använder Vita huset som familjen Kardashian använde reality-tv. Till att bygga och enormt utöka sin affärsverksamhet, säger Norman Eisen, etikrådgivare till förre presidenten Barack Obama, till AP.

En kommentator tycker att paret Trumps relation för tankarna till dokusåporna ”Real Housewives of New York” och ”The Bachelor”.

”Vi betraktar ett amerikanskt presidentäktenskap som tycks ha hämtat manus från reality-tv. En First Lady som Verklig hemmafru i New York och en president som Ungkarlen, ensam i Vita huset utan civiliserande barlast i hemmet”, skriver Anne Kingston i det kanadensiska nyhetsmagasinet MacLean’s.

Donald Trump är, enligt flera rapporter, förundrad över att han verkligen är herre i Vita huset där så många av nationens stora har presiderat. Han börjar göra små förändringar. Hänger upp guldfärgade gardiner från husets förråd i Ovala rummet, ändrar placeringen av några presidentporträtt, installerar en tv i matsalen så att han kan titta på nyheterna medan han äter.

– Det är snudd på fantastiskt. Som en surrealistisk upplevelse. Men man måste komma över det, säger Trump till Fox News.

Det är inte lyxen som imponerar på honom ¬utan de historiska vingslagen. För Trump ”är det fortfarande ett allmännyttigt boende”, säger en av hans vänner till AP.

Medan pappa Trump av naturliga skäl mest håller till i Vita huset syns Ivanka, hans favoritdotter och närmast förtrogna, överallt i Washington. Även om både hon och maken Jared Kushner, presidentens seniorrådgivare, bistår Trump i arbetet.

De installerar sig i sin nya villa i området Kalorama, strax intill familjen Obamas nya hem. De följer barnen Arabella, 5, och Joseph, 3, till deras nya förskolor.

Ivanka joggar i Rock Creek-parken och har setts på kafé Open City och på det fashionabla gymmet Flywheel. Paret åt middag på den italienska restaurangen RPM, som ägs av en tidigare vinnare i pappans dokusåpa ”The Apprentice”. Och de gick på den årliga exklusiva middagen för Washingtons politiska och ekonomiska elit på Alfalfa-klubben.

Ivanka tog med dottern Arabella för att fira det kinesiska nyåret på Kinas ambassad. Dottern, som talar kinesiska tack vare en kinesisk barnflicka, gjorde succé genom att sjunga en sång på värdlandets språk. Den stolta mamman lade ut bilden på Instagram. Precis som en bild av yngste sonen Theodore, tio månader, med texten: ”Tar emot ett telefonsamtal i Vita huset med min personlige assistent Theodore.”

Ivanka Trump arbetar också politiskt för att få igenom betald föräldraledighet och andra reformer i familjelagstiftningen. I det syftet har hon mött politiker och entreprenörer som Bill Gates.

Sally Quinn, en av huvudstadens verkliga insiders som mångårig reporter på Washington Post och änka efter tidningens legendariske chefredaktör Ben Bradlee, säger att alla vill träffa Ivanka eftersom hon och pappan är ”de två mäktigaste personerna i Washington”

– Hon har mer än någon annan potential att bli Trump-Vita husets ambassadör i det Washington som räknas, säger hon till AP.