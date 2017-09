Trump: Skämdes när jag såg folk sitta ner under nationalsången

– Jag skämdes när jag såg folk sitta ner under nationalsången, säger Trump.

NEW YORK. President Trump håller just nu presskonferens utanför Vita huset.

Donald Trump träffade i dag Spaniens premiärminister Mariano Rajoy. Strax före 20 svensk tid mötte de pressen för en gemensam presskonferens i trädgården utanför Vita huset.

Presidenten började med att välkomna Rajoy men gick sedan sanbbt över till att tala om Puerto Rico och människorna som där drabbats mycket hårt efter den senaste orkanen.

– Vårt land har blivit hårt testat av kraften från Moder jord. Jag har beordrat alla departement och myndigheter att hjälpa till med hjälparbetet och återuppbyggandet, säger Trump under presskonferensen.

Det är första gången som presidenten håller en presskonferens sedan hans uppmärksammade bråk med idrottsvärlden efter att NFL-spelare i protest vägrat stå upp under nationalsången. Som väntat handlade frågorna därför mycket om bråket.

Presidenten fick frågan hur han prioriterat under helgen – och försvarade tiden han lagt ner på NFL.

– Jag skämdes. Du kan inte disrespektera vår nationalsång och vår flagga på det sättet, säger han.

Han förklarade också att han hann med mycket under helgen:

– Jag var inte upptagen med NFL. Jag har massa tid, allt jag gör är att jobba.

Enligt presidenten handlar det om respekt för landet:

– Så många har dött för vårt land och blivit skadade. De kämpade för vårt land, för vår flagga och för vår nationalsång. Att sitta ner under nationalsången är respektlöst mot dem.

Presidenten har under helgen fått kritik för att han fokuserat på NFL – och inte nämnt Puerto Rico. Under tisdagen har presidenten sedan twittrat om Puerto Rico, sagt att hjälp är på väg och att han själv kommer att besöka ön på tisdag. Det upprepade han under presskonferensen.

Under presskonferensen fick Trump också frågor om Nordkorea som sagt att de menar att USA förklarat krig mot landet.

– Vi är totalt föreberedda för det andra eller tredje alternativet. Men det vore fullständigt förödande för Nordkorea. Det kallas det militära alternativet, säger Trump.

Han tillade också att situationen med Nordkorea borde ha löst för "25, 20, 15 eller 5 år sedan av tidigare administrationer som lämnat över en enda röra".