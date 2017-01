Under fredagen svors Donald Trump in som ny president för USA. Det innebär att han nu tar över presidentskapet från Barack Obama som lämnar efter åtta år. Donald Trump har twittrar flitigt både under och efter sin kampanj – och det verkar inte som att han har några planer på att sluta.

Efter sitt första tal som USA:s president, där Donald Trump riktade kritik mot Barack Obama, hann Trump knappt lämna Kapitolium innan tweetsen började hagla. Efter en halvtimme hade Trump redan twittrat ut tio meddelanden till sina över 20 miljoner följare.

LÄS ÄVEN: Trump tar över Obamas twitter

Trump har ofta uppmärksammats för sina angrepp mot politiska motståndare på Twitter, senast i samband med uppgifterna om Rysslands inblandning i avlyssning vid valkampanjen

Den nya presidenten var snabb med att byta sin bakgrundsbild på Facebook – där han blickar ut genom ett fönster i Vita huset.

Faksimil från Donald Trumps Facebook-sida – där han lagt upp en bild på sig själv i Vita Huset.

Trump: Det ska bli Amerika först

Trump twittrar bland annat att 20 januari 2017 kommer att bli ihågkommen som den dag då folket återfick makten över nationen igen.

"Vi ska följa två enkla regler: Köp amerikanskt och anställ amerikanskt", skriver presidenten.

Han lyfter flera av sina punkter från dagens tal, som handlade om att ta tillbaka jobben, landets gränser och att sätta Amerika först igen.

We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth - and we will bring back our dreams! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 januari 2017

Flera av tweetsen länkades till Facebook, som ger lite större svängrum sett till textmängd än vad Twitter tillåter.

Trump skriver "Tillsammans ska vi göra Amerika starkt igen. Vi ska göra Amerika rikt igen. Vi ska göra Amerika stolt igen. Vi ska göra Amerika säkert igen - och ja, tillsammans. Vi ska göra Amerika bra igen!"

power from Washington, D.C. and giving it back to you, the American People. #InaugurationDay — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 januari 2017

Pinsam miss med nya Trumpkontot

Donald Trump får sannolikt ännu mer att göra på Twitter när han nu även tar över twitterkontot @Potus. Det är det officiella kontot för USA:s president men enligt sajten Slate verkar det som att någon blev för ivrig när det skulle göras om för Trump.

Den första bilden som lades upp som bakgrund på kontot visade nämligen ett folkhav med amerikanska vajande flaggor framför Kapitolium där presidenterna svär sin ed. Inget konstigt i det - om det inte vore för att bilden är från 2009 och visar folkets jubel när Barack Obama först tillträdde som president.

Bilden har nu bytts ut mot en bild på Trump