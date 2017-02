Under lördagskvällen talade president Donald Trump till sina supportrar i Florida. Den amerikanska presidenten lyfte då fram Sverige som ett skräckexempel.

– Ni ser vad som hände i går kväll i Sverige? I Sverige! Där tog man in många personer och där har man problem som man aldrig har sett förut, sa Trump och fortsatte:

– Se på Bryssel, se på Nice och se på Paris. Det fanns ingen möjlighet att kontrollera dessa människor som de tog in, vi däremot kommer att hålla vårt land säkert!

Det närmaste dygnet följde spekulationer om vad Donald Trump egentligen menade i sitt tal.

Bland andra Carl Bildt, Sveriges tidigare utrikesminister, twittrade en pik till USA:s president: "Sverige? Terrorattack? Vad har han rökt?".

Hashtaggen #LastNightInSweden blev populär, där många – både i Sverige och i andra länder – gjorde narr av presidentens uttalande. "För Guds skull, säg att köttbullarna på Ikea är säkra", är ett av många komiska inlägg under hashtaggen.

Svenska utrikesdepartementet meddelade under söndagen att de, via ambassaden i Washington, bett om en förklaring till Trumps uttalande.

