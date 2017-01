Trumps angrepp mot Merkel: "Katastrofalt"

Den blivande presidenten i USA har vid flera tillfällen uttalat sig kritiskt om illegala invandrare och har varit skeptisk till en allt för stor invandring.

I en lång intervju med brittiska The Times uttalar han sig nu starkt kritiskt mot Angela Merkels migrationspolitik och menar att hon borde ha agerat på annat sätt – både för Tysklands och EU:s skull.

– Jag tror så här, om EU-länderna inte hade tvingats att ta in alla flyktingar, så många, med alla problem det innebär så tror jag inte att brexit skulle ha skett, säger Donald Trump.

Och fortsätter:

– Jag tror att människor vill ha sin egen identitet så om du frågar mig så tror jag att fler kommer lämna.

Han förklarar att han har den största respekten för Angela Merkel samtidigt som han levererar giftig kritik:

– Jag tror att hon gjorde ett väldigt katastrofalt misstag och det var att ta in alla de här illegala, du vet, tog in alla de här människorna var än de kom från. Ingen vet ens var de kommer från, så jag tycker att hon gjorde ett katastrofalt misstag, ett väldigt dåligt misstag, säger Donald Trump till The Times.

Den blivande presidenten stöttar Storbritanninen i brexit och tror att det var rätt val att rösta för att lämna EU.

– Brexit kommer bli en jättebra sak, säger Donald Trump till The Times.

Men tidigare utrikesminister Carl Bildt är mycket orolig över uttalandena.

"Vi kanske behöver leva, åtminstone för ett tag, med en amerikansk president som är öppet fientlig mot den Europeiska unionen. Mot riktigt amerikanskt strategiskt intresse." skriver han på Twitter.

