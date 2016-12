Trump: USA måste öka sin kärnvapenkapacitet

Barack Obama fick Nobels fredspris för sitt tal om att minska spridningen av kärnvapen i världen.

USA har också, sedan Kalla krigets slut, delvis monterat ner sitt kärnvapenprogram, som dock fortfarande är världens största.

Men med en ny president i Vita huset ser det ut som det kan bli en ny politik på det området.

Donald Trump, som blir president den 20 januari, skriver nu på Twitter att USA måste förstärka och utöka sin kärnvapenkapacitet.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes