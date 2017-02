President Donald Trump har i flera sammanhang visat sitt stöd för sin ryske motsvarighet Vladimir Putin, och i en ny tv-intervju med Fox News reporter Bill O'Reilly gjorde han det än en gång.

Intervjun kommer att sändas i sin helhet under söndagen men CNN har redan nu tagit del av ett klipp från den.

Trump: "Det finns många mördare"

Under intervjun, efter att Trump hyllat den ryske ledaren igen, kontrade Bill O'Reilly med att säga att Vladimir Putin är en mördare.

– Det finns många mördare. Tror du att vårt land är så oskyldigt? svarade Trump.

Kommentaren ses som aningen oväntad även om det inte är första gången han gjort liknande uttalanden. I en intervju i december 2015 med MSNBC sa Donald Trump att Putin "styr sitt land och är i alla fall en ledare, till skillnad mot vad vi har i vårt land".

Donald Trump fortsatte att utveckla sitt resonemang i Fox News-intervjun.

– Jag tycker att vårt land dödar en hel del också, Joe. Det är mycket dumheter som pågår i världen just nu, mycket dödande, mycket dumheter.

Trump anklagas för att ljuga

Den amerikanske demokratiske politikern Adam Schiff kallar Trumps påstående "falskt".

– Det här är andra fången Trump försvarat Putin mot anklagelserna att han är en mördare genom att säga USA inte är bättre eller annorlunda. Det här är lika oförklarligt bisarrt som det är osant. Förstår han inte vilken skada han gör med sådana här uttalande och vilken gåva han ger till rysk propaganda?, säger han till CNN.

I intervju underströk dock Donald Trump att bara för att han respekterar någon så "betyder inte det att jag kommer att komma överens med dem."

– Han är en ledare för sitt land och jag anser att det är bättre att vara sams med Ryssland än att inte vara det, och om Ryssland vill hjälpa oss att slåss mot IS så är det en bra sak. Kommer jag komma överens med dem? Jag har ingen aning, säger Trump, enligt CNN.

Trump berättade även att han och Vladimir Putin pratade med varandra i telefon så sent som i lördags, då de bland annat diskuterade just hur de ska kämpa mot IS.