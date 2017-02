Trump till attack mot opinionsmätningarna

Donald Trump fortsätter att skapa rubriker genom sitt Twitter-flöde. Nu går han ut och riktar skarp kritik mot de opinionsundersökningar som gjorts sedan han valdes till president – och som visat att han inte direkt har amerikanernas förtroende.

Trump: "Falska nyheter"

"Alla negativa undersökningar är falska nyheter, precis som alla opinionsundersökningar som gjordes av CNN, ABC och NBC under valrörelsen. Tyvärr, folk vill ha skärpt säkerhet vid gränserna och extrem granskning skriver han på Twitter.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 februari 2017

Donald Trump lade ut ytterligare en tweet kort efteråt.

"Jag fattar mina egna beslut, till största delen baserade på insamlad information, och alla vet det. En del FALSK MEDIA ljuger för att marginalisera!", skriver den amerikanske presidenten.

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 februari 2017

Så sent som i januari presenterade Quinnipiac University en stor opinionsundersökning där de frågade amerikaner hur de anser att Trump skött sig än så länge. Det blev tummen ner för Trump, speciellt från kvinnorna från. 51 procent av dem svarade att de ogillar honom. Bland männen var han lite populärare – 43 procent svarade att de ogillade honom.

Domaren James Hobart upphävde inreseförbudet

Förutom kritiken mot de amerikanska opinionsundersökningarna har Donald Trump även utryckt sin ilska mot den federale domaren James Robart som upphävde hans beslut om inreseförbud.

"I och med att förbudet upphävts av en domare kan många dåliga och farliga människor strömma in i vårt land. Ett väldigt dåligt beslut", skrev han förra veckan.