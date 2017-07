Trump tänker åka till London – trots kritik

– Ja, jag kommer att åka till London, sa han under ett möte med den brittiska premiärministern Theresa May.

Första gången det talades om ett Londonbesök för Donald Turmp var sju dagar efter att han svurits in som president i januari i år. Då bjöd Storbritanniens premiärminister Theresa May och drottning Elizabeth in honom till London för ett officiellt besök, som skulle ske under sommaren. Men det planerade besöket väckte starka protester och i juni meddelade Vita huset att Trump inte längre skulle besöka landet.

Sedan Donald Trump försökte införa sitt första inreseförbud för invånare i vissa länder har den brittiska opinionen dessutom varit starkt kritisk mot presidenten. En namninsamling startades och nästan två miljoner människor skrev på för att de inte ville att den amerikanske presidenten skulle besöka Storbritannien.

Trots den tidigare kritiken meddelade Trump under lördagen att han ändå kommer att åka komma till den brittiska huvudstaden, enligt Daily Mail.

Inget datum bestämt för Trumps Londonbesök

Exakt när besöket kommer att bli av är däremot inte klart. När reportrar på plats frågade honom om tidsramen för besöket svarade han:

– Vi kommer att reda ut det, men vi kommer att åka till London.

Enligt Daily Mail finns det däremot risk för att Vita huset återigen kommer att avblåsa planerna på Londonbesöket, då de befarar att besöket kommer att mötas av massprotester i den brittiska huvudstaden.

Sadiq Khan kritisk till Trumps besök

En av de som varit kritisk till Trumps besök är den brittiske borgmästaren Sadiq Khan. Efter terrorattacken i London, där tre gärningsmän körde in en skåpbil i fotgängare på London Bridge och därefter gick till knivattack mot folk på Borough high street, uttalade sig Trump på Twitter på ett sätt som borgmästaren tyckte var "klent" mot terrorism, skriver Daily Mail.