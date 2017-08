Trump semestrar tre gånger längre än vad Obama gjorde

President Donald Trump har tagit tre gånger så lång semester som Barack Obama under samma period – detta trots att han starkt kritiserade sin företrädares golfsemestrar.

Donald Trump gillar att spela golf – på sina egna klubbar. Han reste på fredagen till sin golfbana i Bedminster i delstaten New Jersey. Där ska han tillbringa 17 dagar, rapporterar Washington Post.

Därmed tar han en nästan dubbelt så lång augustisemester som den Barack Obama tog under sitt första år som president.

Och sammanlagt kommer Trump vid augusti månads utgång att ha varit ledig – helt eller delvis – under 53 dagar sedan han flyttade in i Vita huset i januari. Under motsvarande period 2009 var Obama bara ledig 15 dagar, skriver Washington Post.

Kritiserade Obamas golfvanor

Trump var förr om åren extremt kritisk mot Obamas golfvanor och fördömde den dåvarande presidentens arbetsmoral. Nu visar det sig att Trump hittills har spelat 33 golfrundor sedan han tillträdde jämfört med Obamas 17. Och detta redan innan Trump har börjat sin långa golfsemester i New Jersey.

"Barack Obama spelade golf i går. Nu reser han på tio dagars semester i Martha's Vineyard. Fin arbetsmoral", twittrade Donald Trump 2011.

Det var bara en av 38 Trump-tweetar som kritiserar Obama för att spela golf, skriver Washington Post.

Under valkampanjen försäkrade Trump att han inte skulle spela golf när han blev president.

– Jag kommer att arbeta för er. Jag kommer inte att ha tid att åka och spela golf, sade Trump i augusti förra året.

Han lovade också att han inte skulle ta långa semestrar.

– Det är så mycket som behöver göras. Så jag tror inte vi kommer att särskilt mycket semester, sade han i november förra året.

Nyhetsmagasinet Newsweek kritiserar i sitt senaste nummer Trumps golf- och tv-vanor – och anklagar presidenten för att vara lat. "Lazy Boy", står det med stora bokstäver över en bild på Trump där han sitter i en fåtölj av detta märke på Newsweeks senaste förstasida. Och tidningen syftar på både presidenten och stolen.