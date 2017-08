Anledningen är att han under onsdagen skrev på ett lagförslag som innebär nya tuffare sanktioner mot Ryssland.

Donald Trump anklagar kongressen i USA för att relationerna med Ryssland nu är sämre än vad de någonsin har varit. Detta efter att kongressen under onsdagen röstat igenom nya sanktioner mot Ryssland.

På Twitter går Donald Trump till attack mot kongressen som han menar är ansvariga för de nya sanktionerna mot Ryssland.

"Vår relation med Ryssland är sämre än någonsin och farligt låg. Ni kan tacka kongressen, samma människor som inte klarar av att ge oss sjukvård!"

Medvedev: "Fullskaligt handelskrig"

Donald Trump skrev under onsdagen under avtalet om tuffare sanktioner mot Ryssland. Anledningen till de nya sanktionerna är både Rysslands påstådda inblandning i det amerikanska presidentvalet och om annekteringen av Krimhalvön, skriver New York Times.

Ryssland premiärminister Dmitrij Medvedev gav svar på tal via Facebook efter att det under gårdagen stod klart att Trump skrivit under de nya sanktionerna. Han kallade sanktionerna för ett "fullskaligt handelskrig" mot Moskva. Medvedev skrev bland annat:

"USA-presidentens undertecknande av det nya paketet med sanktioner mot Ryssland kommer att få ett antal konsekvenser. För det första, det avslutar hoppet om att förbättra våra relationer till USA:s administration. För det andra, det är en förklaring till ett fullskaligt ekonomiskt krig mot Ryssland."

Den nya lagen gör det också svårare för presidenten att minska sanktionerna utan kongressens medgivande. Lagen innehåller utöver sanktionerna mot Ryssland också sanktioner mot Iran och Nord Korea.

Texten uppdateras.